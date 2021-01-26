Челябинец отсудил 222 тысячи за упавшее на автомобиль дерево

Советский суд Челябинска встал на сторону челябинского автомобилиста, машину которого повредило упавшее во дворе жилого дома дерево. В управляющей компании пытались доказать, что дерево произрастало не на придомовой территории. Однако суд эти доводы отклонил.

Как следует из материалов дела, ЧП произошло в одном из дворов по улице Горького. Автомобилист парковал свою LADA Granta возле дома и в непосредственной близости от палисадника, где росло злополучное дерево с уже обломанной верхушкой и отчасти спиленной кроной. Убирать этот сухостой не спешили.

13 апреля прошлого года в середине дня мужчина услышал громкий треск и обнаружил, что из-за сильного ветра сломавшееся у основания дерево рухнуло на его автомобиль, повредив багажник и амортизаторы. Пострадавший вызвал полицию, чтобы запротоколировать полученные машиной повреждения. Однако добиться компенсации на ремонт это не помогло. В ответе на письменную претензию коммунальщики сообщили, что ответственность за падение дерева должны нести городские власти. Якобы дерево росло в палисаднике, участок земли под которым не сформирован, а, следовательно, находится в муниципальной собственности.

Пришлось собирать документы и готовить исковое заявление в суд, в котором автомобилист просил взыскать компенсацию с надлежащего ответчика, которого попросил установить при рассмотрении дела.

Как пояснили в суде, определить, кто отвечает за содержание зеленых насаждений в этом дворе, оказалось несложно. Согласно справке городского Комитета по имуществу и земельным отношениям, указанный земельный участок был выделен для эксплуатации нескольких многоквартирных домов. А поскольку все эти дома обслуживает одна управляющая компания, исковые требования должны быть адресованы именно к ней.

Однако коммунальщики не сдались и попытались оспорить стоимость восстановительного ремонта машины, установленной экспертами в размере 190,8 тысячи рублей. А когда проведенная по решению суда независимая экспертиза подтвердила выводы экспертной организации и даже повысила цену вопроса до 201 тысячи рублей, привели новый довод. Оказывается в соответствии методикой расчета рыночной стоимости восстановительного ремонта от 2018 года, запасные части, которые подлежат регулярной замене, в калькуляцию входить не должны.

- Автомобиль куплен всего пять лет назад, в ДТП не попадал, и, если бы не дерево, ремонт ему потребовался бы еще не скоро, - возразил истец.

Приглашенный эксперт также пояснил, что ссылка управляющей компании на методику расчетов, несостоятельна. В этой методике амортизаторы к деталям, подлежащим регулярной замене, не относятся. А в руководстве по эксплуатации автомобиля сказано, что амортизатор подлежит замене только при выявлении неисправности. Кроме того, для автомобиля в возрасте до пяти лет, восстановительный ремонт должен рассчитываться без учета износа.

Изучив все обстоятельства дела, суд взыскал с коммунальщиков компенсацию причиненного ущерба и судебных расходов, в которые, в частности вошла оплата справки Гидрометцентра о погоде, экспертной оценки ремонта, заключения кадастрового инженера, а также услуг представителя. Всего управляющая компания выплатит 222 тысячи рублей.

Решение суда уступило в законную силу.