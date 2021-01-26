Екатеринбурженка Екатерина Симонова - поэт, автор шести книг. Ее стихи любят читатели, что неудивительно, и ценят коллеги по цеху - факт поистине редкий. В 2019 году Катя стала лауреатом престижной премии "Поэзия", опередив в номинации "Стихотворение года" сотню претендентов, в том числе немало мэтров.

Непростой 2020-й добавил в копилку наград премию журнала "Новый мир" "Anthologia". Вышедшую в московском издательстве "Новое литературное обозрение" книгу Екатерины "Два ее единственных платья" эксперты отметили как одно из "высших достижений современной русской поэзии". В прошлом году стихи Симоновой вошли в шорт-лист литературной премии имени Андрея Белого. А еще Екатерина гордится почетным званием "Нытик года" - столь же редким, сколь и многогранным по смыслу.

Конкурс на лучшее нытье среди поэтов объявил поэт и критик Виталий Пуханов. Ныть допускалось в прозе, но делать это следовало так, чтобы читатели прониклись и проголосовали именно за твое нытье, которое есть не что иное, как художественное высказывание поэта, недовольного своей литературной судьбой и устройством мира в целом. Немаловажный момент: если "Новый мир" награждает победителей дипломом, а лауреатам премии Андрея Белого вручают бутылку водки, яблоко и рубль, то "нытику года" был обещан годовой запас шампанского, так что борьба развернулась нешуточная.

Минувший год действительно располагал к поэтическому нытью, как Болдинская осень. В своем блоге Катя увлекательно жаловалась на соседей, которые по ночам поют хором под гитару, на бессонницу, от последствий которой страдают ее коты Федор и Тимофей, тоже вынужденные не спать, - и победила с большим отрывом!

"Ее нытье украшает жизнь и наполняет досуг!" - из рецензии одного из проголосовавших за Симонову. Двенадцать бутылок шампанского, нажитого непосильным нытьем, Катя расходует экономно:

- Пью я его потихоньку, когда грустно жить или можно что-то отпраздновать.

А если кому-то эта история покажется странной, мы напомним слова барона Мюнхгаузена: "Я понял, в чем ваша беда. Вы слишком серьезны!".