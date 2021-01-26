У термина "потребительский экстремизм", когда покупатель пытается получить определенную выгоду, манипулируя законодательством о правах потребителей в корыстных целях, появился нюанс: в ответ на претензию добросовестного покупателя могут обвинить в "экстремизме" и предложить обращаться в суд.

От покупки машины со скрытыми дефектами не застрахованы даже клиенты солидных автоцентров. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Как утверждают юристы, добиться правды в судебном порядке непросто обеим сторонам: понятие "потребительский экстремизм" не закреплено на законодательном уровне, имеет субъективный характер, а доказательства злоупотребления основываются на косвенных данных.

Так, в 2018 году житель Челябинска Владимир Нестеров приобрел новый Volkswagen Touareg в автоцентре "Гольфстрим". Как оказалось, у машины был дефект, который привел к образованию грибка во всем салоне, ухудшению здоровья восьмилетней дочери Нестерова, а также двухлетнему судебному разбирательству.

- Менее чем через полгода после покупки в машине вместе с постоянной влажностью появился затхлый запах, - рассказывает Владимир.

Приехав на первое ТО в службу сервиса продавца, он обратил внимание мастера на странности своего авто, однако тот ответил, что всему виной погодные условия и скоро все исправится.

- Проходит время, влажность не уходит, запах усиливается. Даже ребенок стал спрашивать: папа, чем у нас пахнет в машине? - продолжает автомобилист. - А дальше вообще финиш: прилетаю как-то из трехнедельной командировки, сажусь в машину и чувствую невыносимую вонь, как будто кто-то сдох, аж глаза режет. Открываю отсек багажного колеса, а там сантиметров 15 воды.

С этого момента Владимир Нестеров стал буквально жить у дилера: сначала ему заявили, что проблема кроется в уплотнителе крышки багажника, ее необходимо менять. Сделали, автомобиль выдали, но через неделю все вернулось на круги своя. Машину опять пришлось загонять в сервис. На этот раз Нестерова убедили: причина - в протекании панорамной крыши. Все замазали герметиком, протечек больше не будет.

Забрав горе-автомобиль, потребитель обнаружил плесень по всему салону (этот факт Владимир зафиксировал на видео, показав позже ролик в суд).

- На встрече генеральный директор "Гольфстрим" Андрей Кольцук с ходу обвинил нас в потребительском экстремизме, заявив: ни о каком конструктивном решении вопроса речи быть не может, - продолжает Владимир Нестеров. - Затем предложил взамен машины 3,5 миллиона рублей и добавил: в таком состоянии за нее никто больше не даст.

Автовладелец обратился с письменной претензией в салон с требованием расторгнуть договор купли-продажи и вернуть уплаченные за автомобиль деньги. Не получив ответа, подал исковое заявление в суд.

Назначенная им экспертиза показала: причиной попадания воды внутрь машины стал неприсоединенный к дренажу панорамной крыши шланг для стока воды. Эту неисправность дилер должен был заметить и ликвидировать, и тогда удалось бы избежать образования плесневого грибка, что уже является неустранимым недостатком. Это же подтвердили эксперты Медико-санитарной части № 92 Федерального Медико-биологического агентства России, а также Роспотребнадзора.

Узнав, что в машине плесень, врач областной больницы запретила дочери не только садиться, но даже приближаться к автомобилю

Из материалов суда также следует, что в октябре 2019 года у восьмилетней дочери Владимира Нестерова из-за контакта со спорами плесени возник сильнейший приступ аллергической реакции в виде удушья.

- Узнав, что в машине плесень, врач областной больницы запретила дочери не только садиться, но даже приближаться к автомобилю, - говорит Владимир.

На просьбу Нестерова посодействовать в устранении дефекта от производителя пришел ответ: "Специалисты дилера самостоятельно определяют наличие неисправности, ее статус, а также способы устранения".

В суде представители автоцентра "Гольфстрим", в свою очередь, заявили: недостаток в виде неприсоединенного к дренажу панорамной крыши шланга для стока воды не является существенным, поэтому оснований для расторжения договора купли-продажи нет. Рост грибка в салоне можно было предотвратить, если бы автовладелец с должным вниманием и заботой относился к своему имуществу.

- Одним из ключевых доказательств по делу стала переписка автосалона с сотрудниками "Фольксваген Групп Рус". Мастера дилерского сервиса хотели выяснить, можно ли убрать перегнутый шланг с заводского крепления. Таким образом, сторона ответчика сама подтвердила наличие заводского дефекта, - отметила юрист Мария Бруль, представлявшая в суде интересы Владимира Нестерова.

В итоге Калининский районный суд Челябинска признал договор купли-продажи автомобиля недействительным.

- Согласиться с решением ответчики не могут, так как это означает признание производственного дефекта и отзыв целой серии дорогостоящих автомобилей. Понятно, что они пойдут до конца, вплоть до Верховного суда РФ, - считает Нестеров.

Челябинским облсудом жалоба автоцентра принята к рассмотрению.

Мнения

Мурат Дударев, юрист:

- Термин "потребительский экстремизм" может применяться в случаях, когда человек регулярно занимается тем, что приобретает товары, а затем придумывает различные их недостатки для того, чтобы получить определенную компенсацию. В данном случае системного характера нет: человек не каждый день покупает Touareg, чтобы терроризировать продавца. Поэтому обвинения в адрес Владимира Нестерова в потребительском экстремизме - скорее оскорбление.

Нарушение прав потребителя - административное нарушение. Поэтому стоит обратиться в Роспотребнадзор, который проведет административное расследование. На основании полученных материалов потребитель может обратиться в суд.

Сам термин "потребительский экстремизм" законодательно ближе к "злоупотреблению правом" (ст. 10 Гражданского кодекса РФ) - это реализация гражданских прав исключительно с целью причинения вреда другому субъекту. И если такие признаки судом установлены, он может отказать истцу в удовлетворении исковых требований.

Ольга Попова, управляющая консалтинговой компанией:

- Лет пять назад практически невозможно было доказать злоупотребления правом. И только в последние годы статья 10 Гражданского кодекса получила развитие. В данном случае именно продавец должен доказывать, что поставил качественный товар. Вопрос: зачем доводить дело до суда? На мой взгляд, чтобы минимизировать обоюдные издержки, автоцентру разумнее было бы договориться с потребителем, сохранив свою репутация.

Тем временем

Верховный суд РФ отменил решение судов трех инстанций и направил на новое рассмотрение дело, в котором ответчиком была транспортная компания "Кашалот". Ее клиент отправил груз на свое имя, чтобы самостоятельно его же и получить. Однако, явившись к перевозчику, он обнаружил, что груз уже выдали лицу, предъявившему временное удостоверение личности. При этом компания-экспедитор не позаботилась о сохранении груза: действительность паспорта не проверяла, не позвонила, ни отправила СМС-сообщение клиенту. Компенсировать убытки отказалась, объясняя это тем, что не обязана проверять достоверность паспортных сведений получателя. Суды первых трех инстанций встали на сторону экспедитора, и только Верховный суд РФ смог разглядеть суть проблемы.

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В конце прошлого года Челябинский областной суд оставил в силе решение суда первой инстанции, где в качестве истца выступала клиентка челябинской стоматологии "Бриз". Судебное разбирательство длилось полтора года. В клинике пациентку заверили, что сделают качественное протезирование. Спустя почти полгода мучений и постоянных переделок ей пришлось обращаться в суд.

Досудебный эксперт сделал вывод о том, что в оказанной услуге по договору с СК "Бриз" есть недостатки качества - выполняющий протезирование врач не учел особенности зубочелюстной системы. Стоматолог клиники на суде заявил, что все нарекания клиентки сводятся к тому, что она хочет таким образом заработать денег. Суд встал на сторону пострадавшей от горе-докторов женщины.