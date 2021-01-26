Курганский областной суд поддержал 89-летнего ветерана Великой Отечественной войны, участника ликвидации националистического подполья на Украине в 1951 году Николая Федоровича Суханова, признав его право на ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей. Апелляционная жалоба городского отделения Пенсионного фонда РФ оставлена без удовлетворения.

Напомним, указ президента РФ о денежной выплате некоторым категориям граждан к Дню Победы вышел 24 апреля 2019 года. У Николая Федоровича не было сомнений, что ему тоже полагаются "президентские" 10 тысяч. В Законе "О ветеранах", на который есть ссылка в указе, определен круг лиц, признанных участниками Великой Отечественной войны. В их число входят и участники боевых операций по ликвидации националистического подполья на территории Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии и Эстонии в 1944 -1951 годах. Николай Федорович боролся с националистами на Украине в 1951-м, имеет удостоверение участника войны. Но денег не дождался. В Пенсионном фонде заявили, что выплату получат только те, кто воевал непосредственно в 1941-1945 годах. Самому ветерану уже трудно ходить, поэтому добиваться справедливости взялся его сын.

Сын ветерана прошел множество инстанций, в том числе надзорных, и получил массу отписок

По словам Анатолия, он прошел множество инстанций, в том числе надзорных, и получил массу отписок. Никто не хотел по-настоящему вникнуть в дело. Обидно стало за отца, признался сын. И дело было не только в 10 тысячах, хотя и они не лишние пожилому человеку, а в справедливости. Ведь есть закон. Почему его не выполняют? Анатолий обратился к уполномоченному по правам человека в Курганской области Борису Шалютину.

- Можно только гадать, откуда сотрудникам Курганского отделения Пенсионного фонда пришла эта идея, - говорит Борис Шалютин. - Но стоит заметить, что и их коллеги в других городах аналогичным образом пытались лишить участников войны установленных для них выплат, что выглядело особо цинично в год 75-летия Победы.

Омбудсмен подключил к защите ветерана в суде адвокатов из областной коллегии. В октябре 2020 года Курганский городской суд удовлетворил иск Суханова. В Пенсионном фонде с вердиктом не согласились и обжаловали его. 19 января апелляционная коллегия Курганского областного суда оставила в силе решение суда первой инстанции. Права ветерана восстановлены.