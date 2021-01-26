При тюменской больнице открыли вертолетную площадку для санавиации

На территории Тюменской областной клинической больницы № 2, которая является главным травматологическим центром региона, впервые приземлился еврокоптер AS 355 NP. Вертодром для малой санавиации между корпусами и ангарами ОКБ оборудовали совсем недавно в рамках национального проекта "Здравоохранение". Финансирование на обустройство капитальной площадки размером 15 на 15 метров со светосигнальными огнями по периметру, ветроуказателем и маяком-светильником выделили из местного бюджета.

Тестовый полет от аэропорта Рощино до городской улицы Мельникайте (примерно 12 километров) для старшего пилота-инструктора летного отряда № 1 Евгения Ивушкина и его пассажиров, представителей депздрава, занял четыре минуты. Стоит ли гадать, что с такой сверхлегкой и достаточно быстрой техникой своевременную медицинскую помощь пациентам в других городах, а также пострадавшим в серьезных ДТП будут оказывать гораздо быстрее.

- В области работают три травматологических центра. Они устроены в крупных населенных пунктах - Тюмени, Ишиме, Тобольске - для существенного сокращения времени доставки людей. А с такой малой техникой, как еврокоптер, оно еще уменьшится: примерно с часа до 30 минут, - рассказывает Алексей Немков, заместитель директора областного департамента здравоохранения, начальник управления лицензирования, лекарственного обеспечения и информатизации здравоохранения.

Фото: Ирина Никитина/РГ

Руководитель территориального центра медицины катастроф ОКБ № 1 Евгений Наумов добавляет, что санитарная авиация в Западной Сибири развивается примерно с 50-х годов прошлого века. Много десятилетий подряд сибирским медикам в обслуживании отдаленных территорий помогали воздушные машины Ми-8, оборудованные медицинскими модулями. Эти тяжелые вертолеты налетали немало часов над Тобольским, Вагайским и Уватским районами. На днях, например, именно на таком из Тобольска в Тюмень привезли пострадавшего на пожаре. Чтоб довезти ожогового больного на машине, нужно было иметь в запасе четыре часа. Путь в небе занял полтора.

Маленькие вертолеты AS 355 NP и AS 350, которые депздрав арендует у компании-авиаперевозчика, как раз могут взять на себя юг области: осуществлять межбольничную эвакуацию, забирать людей с автомобильных трасс после аварий.

Фото: Ирина Никитина/РГ

- Внутри, кроме пилота, расположатся один пациент и два сопровождающих. Можно поставить и носилки для госпитализации лежачего, - комментирует Ивушкин. - Это хорошая двухдвигательная машина: и в минус 40 полетит, а без дозаправки готова работать свыше 500 километров. Конечно, еврокоптер - не совсем медицинский вариант, но в обозримом будущем оборудованные реанимационной техникой легкие вертолеты тоже поступят на службу к медикам.

Справка "РГ"

В 2020 году в Тюменской области санавиацией перевезли 384 пациента. Капитальных вертолетных площадок в регионе всего пять: по одной в Ишиме и Тобольске, три - в Тюмени (Рощино, Патрушево рядом с ОКБ № 1 и теперь на территории ОКБ № 2). В небольших населенных пунктах вертодромы не основательные, а приспособленные.