- Дети, кто знает, как надо себя вести на занятиях?

- Не разговаривать, не прыгать и не бегать…

- У нас можно и прыгать, и бегать, а еще петь, танцевать и даже играть на музыкальных инструментах, - потрясает основы традиционной педагогики Евгения Фурманская, начиная первое занятие "Музыкальных мастерских" с малышами.

"Музыкальные мастерские" - новый проект Свердловской филармонии. Его главными участниками стали дошкольники. В храме искусства их ждут интерактивные занятия, где ребята познакомятся с исполнителями и музыкальными инструментами, послушают нескучную классику на расстоянии вытянутой руки. За год они научатся различать основные группы инструментов симфонического оркестра: струнные, духовые, ударные, а также пообщаются с настоящим дирижером. На занятия придут артисты Уральского филармонического и Молодежного симфонического оркестров.

- Принципиальное отличие нашей программы от предлагаемого детям 4-7 лет музыкальными школами в том, что "Музыкальные мастерские" - проект не обучающий, а просветительский, развивающий, - говорит профессиональный музыкант, известный в Екатеринбурге специалист по раннему музыкальному развитию Евгения Фурманская. - Шаг за шагом знакомясь с инструментами, в результате ребенок обнаружит, что он знает и понимает работу огромного симфонического оркестра. Мы хотим дать детям возможность почувствовать и полюбить музыку, хотим помочь родителям воспитать в них тонкость восприятия, эмоциональный интеллект и любовь к творчеству.

Работу в индивидуальном формате со слушателями столь юного возраста филармония начинает впервые, более того, таких филармонических проектов пока в России нет. Уральский опирается на мировой опыт ведущих концертных площадок Европы, где занятия с детьми строятся максимально интерактивно. Свердловская филармония как всегда ставит перед собой задачу не только "подрастить" будущую благодарную аудиторию, но и внести свой вклад в формирование культурного будущего региона.