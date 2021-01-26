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26.01.2021 15:58

На струнные-ударные рассчитайсь

Большая филармония проводит занятия с маленькими слушателями
Текст: Екатерина Каспирович (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 16(8367)
- Дети, кто знает, как надо себя вести на занятиях?
Знакомясь с инструментами, ребенок начнет понимать, как работает огромный симфонический оркестр. Фото: Татьяна Андреева/РГ Знакомясь с инструментами, ребенок начнет понимать, как работает огромный симфонический оркестр. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Знакомясь с инструментами, ребенок начнет понимать, как работает огромный симфонический оркестр. Фото: Татьяна Андреева/РГ

- Не разговаривать, не прыгать и не бегать…

- У нас можно и прыгать, и бегать, а еще петь, танцевать и даже играть на музыкальных инструментах, - потрясает основы традиционной педагогики Евгения Фурманская, начиная первое занятие "Музыкальных мастерских" с малышами.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
В Свердловской филармонии открылись площадки для виртуальных концертов

"Музыкальные мастерские" - новый проект Свердловской филармонии. Его главными участниками стали дошкольники. В храме искусства их ждут интерактивные занятия, где ребята познакомятся с исполнителями и музыкальными инструментами, послушают нескучную классику на расстоянии вытянутой руки. За год они научатся различать основные группы инструментов симфонического оркестра: струнные, духовые, ударные, а также пообщаются с настоящим дирижером. На занятия придут артисты Уральского филармонического и Молодежного симфонического оркестров.

- Принципиальное отличие нашей программы от предлагаемого детям 4-7 лет музыкальными школами в том, что "Музыкальные мастерские" - проект не обучающий, а просветительский, развивающий, - говорит профессиональный музыкант, известный в Екатеринбурге специалист по раннему музыкальному развитию Евгения Фурманская. - Шаг за шагом знакомясь с инструментами, в результате ребенок обнаружит, что он знает и понимает работу огромного симфонического оркестра. Мы хотим дать детям возможность почувствовать и полюбить музыку, хотим помочь родителям воспитать в них тонкость восприятия, эмоциональный интеллект и любовь к творчеству.

Работу в индивидуальном формате со слушателями столь юного возраста филармония начинает впервые, более того, таких филармонических проектов пока в России нет. Уральский опирается на мировой опыт ведущих концертных площадок Европы, где занятия с детьми строятся максимально интерактивно. Свердловская филармония как всегда ставит перед собой задачу не только "подрастить" будущую благодарную аудиторию, но и внести свой вклад в формирование культурного будущего региона.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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