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26.01.2021 09:46
Рубрика: Общество

Ученые выяснили, насколько тяжело переносят COVID-19 люди с ВИЧ

Текст: Татьяна Воробьева

Ученые УрФУ вместе с новозеландскими коллегами из Университета Отаго выяснили, насколько больше подвержены риску заразиться коронавирусом люди с иммунодефицитом. Также исследовалась тяжесть течения заболевания у таких пациентов.

Так, оказалось, что большинство из них до того, как стал известен диагноз COVID-19, принимали ингибиторы для подавления вирусной нагрузки, однако это не предотвратило перехода коронавируса в тяжелую стадию.

Фото: iStock
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"Анализ показал: нет доказательств связи между статусом подавления вируса и тяжестью протекания COVID-19 или летальным исходом", - говорит соавтор опубликованной на страницах издания Journal of Medical Virology статьи, младший научный сотрудник кафедры технологии органического синтеза УрФУ Осман Набайире Канвугу.

Согласно собранной учеными статистике, коронавирусом чаще болеют ВИЧ-инфицированные мужчины - 72,3 процента случаев. Исследователи связывают это с тем фактом, что, по данным ВОЗ, в целом заболевших этой инфекцией больше среди мужчин, нежели среди женщин. "Болезнь протекала с осложнениями, требовала кислородной терапии, госпитализации у 36 процентов инфицированных ВИЧ-положительных представителей обоих полов", - уточняется в сообщении уральского вуза.

Также эксперты установили, что стандартная антиретровирусная терапия, показанная пациентам иммунодефицитом, не защищает от тяжелых проявлений COVID-19. А иммуносупрессоры, в свою очередь, могут повысить связанные с коронавирусом риски.

"Среди известных случаев коинфицированных пациентов у 14 процентов - летальный исход. Это в два раза выше мирового показателя смертности среди пациентов с ВИЧ до пандемии", - констатируют ученые.

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