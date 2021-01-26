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26.01.2021 16:03
Рубрика: Общество

Спасибо за сотрудничество

Текст: Татьяна Малицкая (Екатеринбург)
Российская газета - Неделя - Урал № 16(8367)
В начале года "Российская газета" традиционно пишет о своих партнерах - уральских вузах.
Фото: Обложка журнала "Родина"
Сотни школ оформили годовую подписку на журнал "Родина"

Для преподавателей и студентов 100 экземпляров "РГ" выписывает старейший вуз региона - Уральский государственный горный университет. Добрым помощником и собеседником наша газета стала для Уральского федерального университета (60 экз.), Уральского экономического университета (50 экз.), Уральского института управления - филиала РАНХиГС (50 экз.).

Руководители этих вузов не раз делились с читателями своими мыслями о перспективах профессионального образования. В "Деловых завтраках" за чашкой чая в редакции "РГ" участвовали ректоры Алексей Душин (УГГУ), Виктор Кокшаров (УрФУ), Яков Силин (УрГЭУ), Руслан Долженко (УИУ).

Оформили подписку на наше издание Уральский государственный медицинский университет и Уральский государственный юридический университет (по 25 экз.), Уральский аграрный университет (30 экз.). В декабре 2020-го руководители этих вузов участвовали в дискуссии на совете ректоров, состоявшемся в режиме видеоконференции. Печатная версия совета вызвала большой интерес у преподавателей, студентов и школьников. Ректоры не только подвели итоги года, но и обозначили болевые точки высшего образования. Участники дискуссии сошлись во мнении: взаимодействие с прессой - прекрасная возможность познакомить общественность с региональными вузами.

Приятно сообщить, что у нас появились новые партнеры - Екатеринбургский монтажный колледж (выписал 30 экземпляров) и Екатеринбургский экономико-технологический колледж (20 экз.). Мы уверены, что друзей "РГ" среди учебных заведений станет еще больше.

Мнения

Руслан Долженко, директор Уральского института управления - филиала РАНХиГС:

- "Российская газета" - несомненно, главная газета для Уральского института управления. Каждое утро при входе студентов и преподавателей встречает свежий номер издания. Журналисты поддерживают неизменно высокое качество материалов - оперативностью, точностью, глубокой аналитикой, разнообразием жанров, ярким иллюстративным сопровождением. Для "РГ" профессиональная этика - не пустой звук.

Нередко проблемы, поднимаемые изданием, становятся предметом обсуждения при выборе тем наших образовательных и научных проектов. Радует и то, что преподаватели института зачастую выступают в качестве экспертов на страницах региональной вкладки "РГ". Мы ценим эти контакты, поскольку в наших общих интересах - качественная экспертиза, учет общественных интересов в принятии решений самого разного уровня.

Алексей Душин, ректор Уральского государственного горного университета:

- В горном университете "Российскую газету" активно читают и ценят. Она востребована широким кругом читателей, начиная со вчерашних школьников и заканчивая заслуженными профессорами. В чем секрет? "РГ" очень внимательно подходит к выбору и подготовке материалов: актуальная проблематика, объективное освещение событий, вдумчивый анализ общественных трендов. Тем, кто занимает руководящие посты и принимает управленческие решения, кто хочет реализовывать проекты и не упускать возможности для развития, я думаю, ее материалы безусловно интересны.

Несмотря на то, что цифровизация стала глобальным трендом и электронные СМИ активно занимают информационный рынок, всеобщий дистант и самоизоляция показали, насколько важны традиционные ценности. В этом плане особенно ценна эстетика оформления бумажной версии, которая придает особый вес прочитанному, дает возможность насладиться чтением и вернуться к материалу в течение дня.

Валерий Чистяков, директор Екатеринбургского монтажного колледжа:

- "Российская газета" - не только официальный государственный печатный орган, источник информации, но и своего рода справочник, путеводитель по самым актуальным жизненным темам. На ее страницах можно найти ответы на многие вопросы, с которыми мы сталкиваемся каждый день. Причем эти ответы дают как руководители страны, так и ведущие специалисты.

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