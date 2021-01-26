В Челябинске инспектор ДПС задержан за покупку наркотиков

В Челябинске завели уголовное дело на сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД, заподозренного в приобретении наркотиков. Стража порядка поймали оперативниками управлении собственной безопасности полиции, рассказали во вторник в следственном управлении СК региона.

- Вечером 17 января около одного из домов в Металлургическом районе Челябинска подозреваемого задержали при приобретении наркотических средств из "закладки", - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - Задержание провели сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД по Челябинской области. Вину в совершении преступления подозреваемый признал.

Теперь инспектору грозит наказание от штрафа, исправительных или обязательных работ и вплоть до трех лет лишения свободы.

В ходе расследования уголовного дела предстоит установить причины и обстоятельства совершения преступления, для их устранения и профилактики, отметили в СК.