На Урале наградили полицейских, спасших автобус с детьми от лобового ДТП

В Челябинске на итоговой коллегии ГУ МВД региона отметили сотрудников полиции, сопровождавших автобус с юными спортсменами и принявших удар встречной машины на свой патрульный автомобиль. Глава региона Алексей Текслер наградил их почетными грамотами, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

- Сотрудники ДПС выполняли свой служебный долг, а я считаю, совершили героический поступок, - поблагодарил он инспекторов. - Это награда за храбрость, за спасение жизни и здоровья детей.

Как уже сообщала "РГ", полицейские, рискуя жизнью, спасли от серьезной аварии автобус с детской хоккейной командой. 4 января 2021 года Иван Новоселов и Дмитрий Шумаков на служебной машине сопровождали детей к месту проведения матча, и навстречу колонне на полной скорости вылетел автомобиль. Лобового столкновения было не избежать. Но полицейские сумели быстро и четко оценить ситуацию и приняли удар на себя. Никто из детей не пострадал.