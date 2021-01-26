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26.01.2021 16:00
Рубрика: Происшествия

На Урале наградили полицейских, спасших автобус с детьми от лобового ДТП

Текст: Михаил Пинкус (Челябинск)
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области
Фото: Пресс-служба правительства Челябинской области

В Челябинске на итоговой коллегии ГУ МВД региона отметили сотрудников полиции, сопровождавших автобус с юными спортсменами и принявших удар встречной машины на свой патрульный автомобиль. Глава региона Алексей Текслер наградил их почетными грамотами, сообщили во вторник в пресс-службе правительства региона.

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- Сотрудники ДПС выполняли свой служебный долг, а я считаю, совершили героический поступок, - поблагодарил он инспекторов. - Это награда за храбрость, за спасение жизни и здоровья детей.

Как уже сообщала "РГ", полицейские, рискуя жизнью, спасли от серьезной аварии автобус с детской хоккейной командой. 4 января 2021 года Иван Новоселов и Дмитрий Шумаков на служебной машине сопровождали детей к месту проведения матча, и навстречу колонне на полной скорости вылетел автомобиль. Лобового столкновения было не избежать. Но полицейские сумели быстро и четко оценить ситуацию и приняли удар на себя. Никто из детей не пострадал.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Челябинск

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