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26.01.2021 16:09
Рубрика: Общество

Коронавирус в гаджете

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 16(8367)
В середине января на дне юного изобретателя в тюменском "Кванториуме" (это один из 250 детских технопарков в стране) старшеклассники Дмитрий Афанасьев и Егор Коробов вместе с наставником Павлом Ларионовым представили тестовую версию мобильного приложения CovidTyumen. По замыслу разработчиков, в нем будут сконцентрированы места, которые посещали заболевшие. Причем электронную карту ответственные тюменцы "начертят" сообща.
Павел Ларионов показал корреспонденту "РГ", как работает приложение CovidTyumen. Фото: Ирина Никитина/РГ Павел Ларионов показал корреспонденту "РГ", как работает приложение CovidTyumen. Фото: Ирина Никитина/РГ
Павел Ларионов показал корреспонденту "РГ", как работает приложение CovidTyumen. Фото: Ирина Никитина/РГ

- В конце ноября мы попали на всероссийский конкурс "Кванториада", где требовалось разработать систему учета переболевших коронавирусом и на ее основе создать электронный дневник, - рассказывает Павел. - Из 420 команд в финал прошли лишь десять, в том числе тюменская. Но для абсолютной победы не хватило времени - за неделю нашим ребятам предстояло изучить новый для них язык программирования Dart и выдать собственный продукт.

Фото: iStock
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Проигрыш настолько раззадорил школьников, что они решили закончить проект вне конкурса, да еще в будущем адаптировать его под любую заразу. В этом трио у каждого своя роль: Дмитрий пишет программу, Егор продумывает дизайн, а Павел все сводит к единому знаменателю. В приложение уже добавлено меню из четырех пунктов: симптомы, история симптомов, карта и центры здоровья. Первым делом нужно заполнить простую анкету. Если вы чувствуете себя неважно и правдиво сообщите об этом смартфону, CovidTyumen направит вас в ближайшую больницу, выстроив понятный маршрут. А если вдобавок на электронной карте отметите адрес, геометку увидят другие пользователи и будут осторожны.

Данные о новых заболевших в приложении обновляют ежедневно

- Функционала в приложении пока не так много, - объясняет Ларионов. - Конечно, данные о новых заболевших обновляем ежедневно, а метки с местонахождением пользователей с симптомами коронавируса предполагаем хранить 14 дней. В случае необходимости эту информацию всегда можно извлечь из "облака".

Доделать приложение команда планирует к началу весны. В марте установочный файл выложат в группах технопарка в социальных сетях. Если пользователи одобрят новинку, разработчики разместят продукт на площадках Google Play и AppStore для массового скачивания. Для андроидов, кстати, бесплатно.

- Продавать здоровье? Да это смешно, особенно в условиях пандемии, которая не обошла стороной ни одну семью, - заявляют кванторианцы.

Кстати

После презентации мобильного приложения в конечном виде ученики Павла Ларионова намерены доделать виртуальный тренажер для нефтяной промышленности и предложить его компаниям.

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