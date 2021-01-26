- В конце ноября мы попали на всероссийский конкурс "Кванториада", где требовалось разработать систему учета переболевших коронавирусом и на ее основе создать электронный дневник, - рассказывает Павел. - Из 420 команд в финал прошли лишь десять, в том числе тюменская. Но для абсолютной победы не хватило времени - за неделю нашим ребятам предстояло изучить новый для них язык программирования Dart и выдать собственный продукт.
Проигрыш настолько раззадорил школьников, что они решили закончить проект вне конкурса, да еще в будущем адаптировать его под любую заразу. В этом трио у каждого своя роль: Дмитрий пишет программу, Егор продумывает дизайн, а Павел все сводит к единому знаменателю. В приложение уже добавлено меню из четырех пунктов: симптомы, история симптомов, карта и центры здоровья. Первым делом нужно заполнить простую анкету. Если вы чувствуете себя неважно и правдиво сообщите об этом смартфону, CovidTyumen направит вас в ближайшую больницу, выстроив понятный маршрут. А если вдобавок на электронной карте отметите адрес, геометку увидят другие пользователи и будут осторожны.
- Функционала в приложении пока не так много, - объясняет Ларионов. - Конечно, данные о новых заболевших обновляем ежедневно, а метки с местонахождением пользователей с симптомами коронавируса предполагаем хранить 14 дней. В случае необходимости эту информацию всегда можно извлечь из "облака".
Доделать приложение команда планирует к началу весны. В марте установочный файл выложат в группах технопарка в социальных сетях. Если пользователи одобрят новинку, разработчики разместят продукт на площадках Google Play и AppStore для массового скачивания. Для андроидов, кстати, бесплатно.
- Продавать здоровье? Да это смешно, особенно в условиях пандемии, которая не обошла стороной ни одну семью, - заявляют кванторианцы.
После презентации мобильного приложения в конечном виде ученики Павла Ларионова намерены доделать виртуальный тренажер для нефтяной промышленности и предложить его компаниям.