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26.01.2021 15:48
Рубрика: Общество

Зуб не отдать, а сохранить

Волонтеры-медики из сельской школы приобщают земляков к здоровому образу жизни
Текст: Ирина Никитина (Тюменская область)
Российская газета - Неделя - Урал № 16(8367)
У добровольческого отряда "Спутник здоровья", организованного в Каскаринской средней школе медсестрой сельской амбулатории Натальей Синицыной, на счету каждый день.
Фото: iStock
Названы регионы, где больше всего приверженцев ЗОЖ

Почти в непрерывном режиме ребята учатся простым, но важным манипуляциям, которые в критический момент помогут спасти чью-то жизнь. Шестиклассники уже умеют измерять артериальное давление, подсчитывать индекс массы тела, проверять зрение, накладывать шины и повязки, а десятиклассники вдобавок - проводить сердечно-легочную реанимацию. Еще одна задача объединения - санитарно-просветительская: с помощью квестов, викторин, соревнований и даже спектаклей волонтеры рассказывают и показывают односельчанам, что оставаться здоровыми и полными сил совсем не трудно.

Наталья Синицына с детства видела себя учителем начальных классов. Но сложилось иначе: по примеру бабушки, которая отработала фельдшером четыре десятилетия, и мамы, чей стаж в сестринском деле составляет 37 лет, пошла в медицину. В апреле будет 30 лет, как она трудится медсестрой, причем 17 из них в храме знаний.

Проект сельского специалиста одобрили на XX конгрессе педиатров России и VIII форуме детских медсестер. Главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Андрей Модестов отметил, что чаще всего такая модель используется в городах, а тут - небольшой поселок и абсолютный успех.

В октябре 2018 года отряд попал в реестр Всероссийского движения волонтеров-медиков, став первым на юге Тюменской области. Чуть более года назад "Спутник" включили в топ-100 подобных организаций в стране. Дружат школьники со студентами медуниверситета, задают вопросы "коллегам" из других регионов. Накануне серьезных событий собираются на переменах в большом, после капитального ремонта, кабинете Натальи Николаевны, чтоб обсудить планы, распределить обязанности.

В ближайшее время Вероника Ибатуллина, Катя Бузолина, Жасмин Нурсадыкова, Ксюша Володкина, Настя Сорокина, Данил Журов, Равиль Фардеев, Дарья Воронина, Александра Ефремова, Евгений Вунк готовятся отметить Международный день стоматолога. Это значит, что учеников 1-2-х классов Каскаринской школы пригласят на театральное представление, посвященное гигиене зубов.

Кстати

За два с лишним года каскаринские волонтеры-медики провели более 150 мероприятий для 10 тысяч человек. 26 активистов выбрали медицину будущей профессией.

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