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26.01.2021 16:58
Рубрика: В мире

Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня

Текст: Александр Саможнев

По данным на конец января, президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют менее 50 процентов из числа опрошенных граждан. При этом совсем не доверяют 20,5 процента, скорее не доверяют - 18,8 процента респондентов.

Фото: РИА Новости
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Еще 28,7 процента украинцев скорее доверяют президенту, а чуть более 20 процентов выразили полное доверие. Затруднились с ответом 11,3 процента граждан. За полтора месяца рейтинг доверия к президенту Украины снизился чуть более, чем на 17 процентов.

Об этом говорится в исследовании Центра социального мониторинга и Института социальных исследований имени Александра Яременко.

Между тем после саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже всего 25 процентов респондентов высказались о недоверии к Зеленскому, тогда как 67 процентов украинцев ответили, что доверяют главе государства.

Опрос проводился 24-28 января по всей Украине, кроме не подконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2003 респондентов старше 18 лет, сообщает РИА Новости.

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине

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