Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня

По данным на конец января, президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяют менее 50 процентов из числа опрошенных граждан. При этом совсем не доверяют 20,5 процента, скорее не доверяют - 18,8 процента респондентов.

Еще 28,7 процента украинцев скорее доверяют президенту, а чуть более 20 процентов выразили полное доверие. Затруднились с ответом 11,3 процента граждан. За полтора месяца рейтинг доверия к президенту Украины снизился чуть более, чем на 17 процентов.

Об этом говорится в исследовании Центра социального мониторинга и Института социальных исследований имени Александра Яременко.

Между тем после саммита в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже всего 25 процентов респондентов высказались о недоверии к Зеленскому, тогда как 67 процентов украинцев ответили, что доверяют главе государства.

Опрос проводился 24-28 января по всей Украине, кроме не подконтрольных Киеву Донецкой и Луганской областей. Было опрошено 2003 респондентов старше 18 лет, сообщает РИА Новости.