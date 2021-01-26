Новости

Одобрен законопроект о праве работников на безопасный труд 17:03
Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня 16:58
Disney купил права на показ сериала "Перевал Дятлова" 16:50
В Москве водителей попросили пересесть на общественный транспорт 16:37
СМИ: Из-за переносов премьеры нового "Бонда" придется переснимать 16:33
В РФ увеличивают производство респираторов с высокой степенью защиты 16:28
Иран зарегистрировал "Спутник V" 16:27
Хакеры продают номера пользователей Facebook через Telegram-бот 16:24
Продолжение "Лары Крофт" получило нового режиссера 16:24
Госдума поддержала законопроект о выплатах больничных напрямую из ФСС 16:18
Росреестр определил 120 проблем своих клиентов 16:16
На Урале наградили полицейских, спасших автобус с детьми от лобового ДТП 16:00
Количество аварий в Москве за прошлый год снизилось на 15% 15:53
Ефим Шифрин рассказал, почему ушел из "Аншлага" 15:52
Медведев назвал уход из жизни Сергея Приходько личной потерей 15:43
Мишустин объявил о создании производства российской вакцины в Беларуси 15:38
Путин 27 января посетит Музей Победы 15:33
Вышел трейлер сериала "Медиатор" с Андрем Бурковским в главной роли 15:31
Иван Дорн и Александр Гудков стали ведущими шоу "Орел и решка" 15:27
Во Франкфурте-на-Майне неизвестный ранил ножом несколько человек 15:24
В Тобольске экс-полицейского осудили на 14 лет за убийство жены 15:19
Лавров исключил зависимость отношений Москвы и Тегерана от США 15:14
Мишустин назвал Приходько профессионалом высочайшего класса 15:14
DongFeng предложит копию Hummer H1 всем желающим 15:00
В Крыму винзавод "Коктебель" продали за 110 млн рублей 14:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
"Арабской весне" исполнилось 10 лет
"Арабской весне" исполнилось 10 лет
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
26.01.2021 16:16
Рубрика: Экономика

Росреестр определил 120 проблем своих клиентов

Текст: Марина Трубилина

Росреестр анализирует, с какими проблемами чаще всего сталкиваются клиенты ведомства. Устранение "болевых точек" позволит повысить качество предоставления государственных услуг.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Сайт Росреестра стал работать стабильнее после отключения роботов

Ведомственной программой цифровой трансформации запланировано проведение реинжиниринга бизнес-процессов и создание цифровой платформы для предоставления госуслуг в электронном виде по принципу "одного окна".

"Чтобы успешно реализовать такую задачу, мы досконально изучаем процесс взаимодействия с заявителями - от приема документов в МФЦ до их последующей передачи в территориальные органы Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой палаты, обработки данных, принятия решения регистратором и возвращения результатов оказания услуг в МФЦ. Мы провели комплексный анализ процессов получения услуг пользователями, нами выявлены и проанализированы уже более 120 "болей" заявителей", - рассказала замруководителя ведомства Елена Мартынова, курирующая процесс цифровой трансформации ведомства.

Команда Росреестра вместе с сотрудниками территориального органа и филиала Федеральной кадастровой палаты изучила все этапы предоставления услуг в Москве. Подобная работа будет проведена и в других регионах.

Экономика Отрасли Связь Правительство Росреестр

Главное сегодня

Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
Скончался бывший вице-премьер Сергей Приходько
На выплаты соцработникам дополнительно выделили более 9 млрд рублей
Попова: Ситуация с распространением COVID-19 продолжает стабилизироваться
Налоговая служба проконтролирует цены на базовые продукты
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков