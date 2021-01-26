Росреестр определил 120 проблем своих клиентов

Росреестр анализирует, с какими проблемами чаще всего сталкиваются клиенты ведомства. Устранение "болевых точек" позволит повысить качество предоставления государственных услуг.

Ведомственной программой цифровой трансформации запланировано проведение реинжиниринга бизнес-процессов и создание цифровой платформы для предоставления госуслуг в электронном виде по принципу "одного окна".

"Чтобы успешно реализовать такую задачу, мы досконально изучаем процесс взаимодействия с заявителями - от приема документов в МФЦ до их последующей передачи в территориальные органы Росреестра и филиалы Федеральной кадастровой палаты, обработки данных, принятия решения регистратором и возвращения результатов оказания услуг в МФЦ. Мы провели комплексный анализ процессов получения услуг пользователями, нами выявлены и проанализированы уже более 120 "болей" заявителей", - рассказала замруководителя ведомства Елена Мартынова, курирующая процесс цифровой трансформации ведомства.

Команда Росреестра вместе с сотрудниками территориального органа и филиала Федеральной кадастровой палаты изучила все этапы предоставления услуг в Москве. Подобная работа будет проведена и в других регионах.