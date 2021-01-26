Россияне назвали основные сложности в поиске работы

Россияне перечислили сложности, которые они испытывают при поиске работы. Для 48% респондентов - это подбор подходящей вакансии, для 40% - ожидание ответа работодателя, для 36% - собеседование.

"Почти половина жителей России (48%) считают, что самое сложное в поиске работы - найти подходящую вакансию (множественный выбор). Еще 40% опрошенных отметили, что для них трудно ждать ответа от потенциального работодателя. 36% респондентов указали, что самое сложное в поиске работы - собеседование, а 27% участников исследования сложно даются собеседования со службой безопасности и проверки на полиграфе", - пишет ТАСС со ссылкой на исследование сервиса по трудоустройству "Работа.ру".

Также отмечается, что 25% опрошенных испытывают трудности с составлением резюме, 18% - с выполнением тестового задания, а 10% - с подготовкой сопроводительного письма. Согласно данным опроса, при выборе подходящей вакансии 70% ищущих работу обращают внимание на предлагаемую зарплату, 56% россиян больше интересуются требованиями и условиями, выдвинутыми к соискателю потенциальным работодателем.

При этом 43% участников исследования указали, что прежде, чем откликнуться на предложение, они тщательно изучают отзывы сотрудников компании, а для 40% респондентов важна репутация фирмы. Еще 35% соискателей интересует наличие соцпакета, для 28% важно расположение места работы, а для 24% - командировки. Еще 13% респондентов отметили, что изучают бренд потенциального работодателя и новости о нем в СМИ и на телевидении, а 7% опрошенных обращают внимание на то, в каком стиле описана вакансия, 4% - на наличие дресс-кода в организации, а 2% - на наличие аккаунтов компании в социальных сетях.

Исследование, уточняется в сообщении, проводилось в январе 2021 года во всех округах РФ. В нем приняли участие свыше 3,5 тысячи человек старше 18 лет.