Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева улыбаются глазами (потому что в масках), сами надевают на шею золотые медали за победу в эстафете на Кубке мира (таковы правила антиковидного протокола) и поднимаются на верхнюю ступеньку пьедестала почета. Еще совсем недавно такую картину могли нарисовать разве что самые преданные болельщики сборной России по биатлону в своих самых смелых мечтах. Но теперь это реальность.

Российские спортсмены не могли выиграть медали 43 гонки подряд, начиная с 16 февраля прошлого года, когда на чемпионате мира в итальянском Антхольце Александр Логинов взял "бронзу" в гонке преследования.

Наш лидер, собственно, и помог прервать череду неудач на пятом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе 10 января. Хотя главным героем той смешанной эстафеты (женскую часть бежали Ульяна Кайшева и Светлана Миронова) стал Эдуард Латыпов, затащивший команду на первое место и показавший себя прекрасным финишером.

Но и в прямом, и в переносном смысле на высоте россияне оказались на седьмом кубковом этапе в Антхольце. Александр Логинов выиграл индивидуальную гонку. Это первая личная медаль для всей команды почти за год. Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Логинов и Латыпов завоевали "бронзу" в мужской эстафете - первую коллективную награду почти за два года. И наконец, победу в эстафете отпраздновали девушки. У женского квартета не было медалей с декабря 2019 года, когда финишировали с "серебром", а "золота" мы не видели с января 2019-го.

Продолжая мысль о высоте, отметим, что все эти медали были добыты далеко не в идеальных соревновательных условиях. Антхольц находится в центральной части Альп, возле границы Италии с Австрией. Виды тут - великолепные. Но смотреть по сторонам биатлонистам некогда, особенно на стрельбище. Каждый на собственном опыте знает, что затягивать со стрельбой и выцеливать на высоте - себе дороже. Особенно сильно поплатиться можно на "стойке". Чуть замешкался, начинает пробивать пульс, трясутся ноги - в общем, организм накрывает восстановление. А вот закрыть мишень в таком состоянии сложно.

В эстафете российские биатлонистки использовали девять дополнительных патронов, избежали штрафных кругов и завершили гонку за 1 час 7 минут и 32 секунды. У немок было шесть доппатронов, но они проиграли нашим ходом.

- Было настолько сложно - снова било в ноги, начался тремор. "Стойка" здесь, в Антхольце, мне почему-то дается очень тяжело. Старалась компенсировать стрельбу ногами, насколько это было возможно, особенно после ошибки на "стойке", когда брала "допы", - делилась эмоциями Евгения Павлова в эфире "Матч-ТВ". - Даже не могу объяснить, настолько сильный тремор был. Я буквально не могла мишень в прицел поймать. Все трясется из-за высоты, а не потому, что в голове сумбур. Да и сегодня почти все стреляли с ошибками, только Германии было попроще, они живут на высоте, а мы поднимаемся и спускаемся.

100 тысяч рублей, которые Кайшева, Миронова, Логинов и Латыпов получили от "Матч-ТВ" в качестве приза за долгожданное "золото" после антирекордной серии без медалей, биатлонисты передадут на благотворительность

У Логинова в эстафете, напомним, одними доппатронами дело не обошлось, и после стрельбы в положении стоя он отправился на штрафной круг. Просил потом прощения у партнеров по сборной. Зато какая была интрига в развязке. И снова Латыпов был неподражаем на финише, вырвав "бронзу".

Ну а днем ранее биатлонную классику - индивидуальную гонку - Логинов прошел "на ноль". Его даже не сбило ЧП на втором огневом рубеже, когда гильза застряла и винтовку пришлось перезаряжать. Еще были падение после финального рубежа, сломанная палка, сбившиеся дыхание и темп, но он добежал до "золота". И посвятил его отцу, которого не стало в начале этого года.

- Мне очень жаль, я хотел бы, чтобы отец это видел. Потому что это была его радость. Думаю, он очень рад этой победе, - больше говорить Александр не мог. Душили слезы.

Для лидера нашей сборной этот сезон складывается непросто. Часто можно было слышать рассуждения на тему недоработок на индивидуальной подготовке, в том числе в стрельбе. Потом случилось несчастье в семье. Однако тренерский штаб уверен, что эта победа придаст Александру сил и уверенности перед главным стартом - чемпионатом мира, который пройдет в словенской Поклюке 10-21 февраля. Наши девочки, пусть с осторожностью, но тоже согласились, что сделали заявку на "золотую эстафетную четверку". По правде сказать, провал в заключительном на этапе в Антхольце масс-старте (Логинов - 19-й, Латыпов - 20-й) снова дал почву для сомнений насчет глобальных перспектив команды. Хотя в любом случае давно уже сборная России не отправлялась на сбор перед ЧМ такой воодушевленной и заряженной на результат.

Награды

Медальный зачет Кубка мира по биатлону (после семи этапов)

1. Норвегия - 48 медалей (21-16-11)

2. Франция - 19 (6-8-6)

3. Швеция - 20 (5-7-8)

4. Россия - 4 (3-0-1)

5. Германия - 12 (2-4-6)

6. Беларусь - 3 (1-2-0)

7. Австрия - 6 (1-1-4)

8. Италия - 4 (1-1-2)

9. Украина - 1 (0-1-0)

10-11. Швейцария - 1 (0-0-1)

10-11. Словения - 1 (0-0-1)

В таком составе россиянки готовы бороться за победу и на главном старте сезона - чемпионате мира. Турнир пройдет 10-21 февраля в Словении.