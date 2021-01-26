Российские военнослужащие провели серию регулярных тренировок по антитеррору на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России. "При отработке действий по тревоге военнослужащие из состава миротворческого контингента отработали занятие стрелковых позиций с целью обороны поста, а также перекрытие трассы с целью прекращения движения", - рассказали в военном ведомстве.

К слову, наблюдательные посты миротворцев оборудованы фортификационными сооружениями "Блокпост". Они предназначены для защиты военных от стрелкового оружия и осколков, а также для ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

МЧС

В МЧС России рассказали о работе ведомственных медиков, задействованных в карабахской зоне ответственности российского миротворческого контингента.

"В рамках гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе с 25 ноября 2020 года фельдшеры МЧС России оказали медицинскую помощь местному населению более чем в 250 случаях, из них порядка 150 терапевтического и 100 хирургического профилей", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным спасателей, входящих в группировку, чаще всего к врачам обращаются местные жители с заболеваниями верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, различными травмами и ранениями, включая осколочные и огнестрельные.

Кроме того, фельдшеры МЧС России активно принимают участие в проведении уроков безопасности в карабахских школах. Также они обеспечивают медсопровождение пиротехников сводной группировки ведомства на выездах.

Подготовил Тимофей Борисов