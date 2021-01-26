Новости

Замглавы Минобороны и представитель МИД Кипра обсудили сотрудничество 21:27
Бастрыкину доложили о 20 расследуемых делах по итогам несанкционированных акций 23 января 21:25
В Киргизии задержали экс-премьера Абылгазиева 21:20
Десять контейнеров с респираторами на 40 тысяч евро украли в Германии 21:14
Аксаков: В Госдуме готовится законопроект о кредитных каникулах 20:50
Фонд фондов промышленных технологий в России запустят в феврале 20:28
Ананидзе предложил "Спартаку" подписать Нурмагомедова вместо Кокорина 20:01
"Соллерс Форд" выкупил завод по выпуску моторов для Transit и "Патриота" 19:40
В Петербурге раскрыли тайный клуб с похищениями и вымогательствами 19:28
Верховная Рада приняла закон о всеукраинском референдуме 19:26
Профильный комитет ПАСЕ рекомендовал сохранить полномочия делегации РФ 19:25
Вышел трейлер нового мультфильма Disney "Райя и последний дракон" 19:18
Крупнейший завод по выпуску дизельных двигателей перейдет на электромоторы 19:17
В "Справедливой России" одобрили манифест объединенных левопатриотических сил 18:57
Названы имена космических туристов, летящих на МКС на корабле Маска 18:56
Российский сериал "Сны Алисы" попал в топ лучших на Berlinale Series Market 18:28
Жителей Подмосковья освободили от платы за капремонт в домах, попавших под снос 18:25
Станислав Черчесов объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса 18:15
Суд во Владимирской области отправил заказчицу убийства на лечение 17:55
В шведском зоопарке усыпили больную коронавирусом тигрицу 17:44
Десантирование новейшей техники ВДВ показали на видео 17:29
Greenpeace наградил Макрона антипремией за экологию 17:26
Нападающий ЦСКА Гайч будет арендован "Беневенто" 17:07
Одобрен законопроект о праве работников на безопасный труд 17:03
Рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого уровня 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Почему нельзя разделить самострой при разводе
Что будет с российской валютой в феврале
Что будет с российской валютой в феврале
26.01.2021 20:50
Рубрика: Власть

Посты под контролем

Российские миротворцы провели учения в Карабахе
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Российские военнослужащие провели серию регулярных тренировок по антитеррору на наблюдательных постах в Нагорном Карабахе. Об этом сообщили в Минобороны России. "При отработке действий по тревоге военнослужащие из состава миротворческого контингента отработали занятие стрелковых позиций с целью обороны поста, а также перекрытие трассы с целью прекращения движения", - рассказали в военном ведомстве.

К слову, наблюдательные посты миротворцев оборудованы фортификационными сооружениями "Блокпост". Они предназначены для защиты военных от стрелкового оружия и осколков, а также для ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

МЧС

В МЧС России рассказали о работе ведомственных медиков, задействованных в карабахской зоне ответственности российского миротворческого контингента.

"В рамках гуманитарной миссии в Нагорном Карабахе с 25 ноября 2020 года фельдшеры МЧС России оказали медицинскую помощь местному населению более чем в 250 случаях, из них порядка 150 терапевтического и 100 хирургического профилей", - сообщили в пресс-службе МЧС.

По данным спасателей, входящих в группировку, чаще всего к врачам обращаются местные жители с заболеваниями верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, различными травмами и ранениями, включая осколочные и огнестрельные.

Кроме того, фельдшеры МЧС России активно принимают участие в проведении уроков безопасности в карабахских школах. Также они обеспечивают медсопровождение пиротехников сводной группировки ведомства на выездах.

Подготовил Тимофей Борисов

Миротворцы в Карабахе ищут пропавших без вести
Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Интервью с главой Почты России Максимом Акимовым. Главное
Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
Госдума в первом чтении одобрила упрощение получения налогового вычета
Бизнес сможет получить налоговые льготы за оплату отдыха сотрудников
В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ
Михаил Мишустин оценил ситуацию с вакцинацией в стране
Госдума одобрила проект в защиту традиционных ценностей