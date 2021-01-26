Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в ближайшие две недели будет зарегистрирована более чем в 25 странах, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

В РФПИ подчеркивают, что международные поставки вакцины обеспечиваются за счет локализации производства российской вакцины за рубежом. В частности, производственные мощности по "Спутнику V" разворачиваются в Индии, Корее и Казахстане.

26 января применять российскую вакцину разрешили в Иране, регистрация прошла успешно. Как отметил на пресс-конференции в России глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф, вакцина была одобрена санитарными властями, и в скором будущем Иран сможет ее закупить, а также производить совместно с Россией.

Вакцина "Спутник V" уже одобрена в России, Беларуси, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. В Индии завершаются испытания препарата. Инициирован процесс регистрации вакцины в ЕС и ВОЗ.