Роструд предупредил о мошенниках, выдающих себя за инспекторов

Мошенники навязывают платные услуги от имени Роструда, представляясь его инспекторами, сообщили в ведомстве.

Работодатели и работники получают рассылку с домена rostrud.online, все поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности Роструда и его территориальных органов.

"В связи с участившимися случаями платных предложений от имени государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации напоминаем, что Роструд и государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг", - говорится в сообщении пресс-службы Роструда.

В нем также отмечается, что Роструд консультирует работников и работодателей бесплатно. Ведомство использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru. Помимо этого, информацию по вопросам применения трудового законодательства работодатели могут получить на официальном информационном ресурсе Федеральной службы по труду и занятости "Онлайнинспекция.рф" с помощью сервиса "Дежурный инспектор". Ответ на вопрос приходит в течение 1-3 рабочих дней.