Роструд предупредил о мошенниках, выдающих себя за инспекторов

Новости

Попова: Ситуация с распространением COVID-19 продолжает стабилизироваться 13:55
Медведев: Жители осажденного Севастополя должны получить ветеранские выплаты 13:54
Попова: Переболевшие COVID-19 имеют иммунитет к "британскому" штамму 13:53
Disney ограничил доступ к классике из-за ее "неполиткорректности" 13:53
В Москве задержаны двое мужчин, применивших насилие в отношении правоохранителей 13:49
Зюганов призвал создать комиссию для расследования организации незаконных акций 13:48
Малышева: Передача COVID от матери к плоду и с грудным молоком исключена 13:47
В США потребовали удалить Telegram из Google Play 13:45
На Кубани начальницу отдела полиции будут судить за взятку 13:43
Де Ниро сыграет главную роль в фильме о пилоте "Формулы-1" 13:42
В московских СИЗО возобновили краткосрочные свидания и прием передач 13:42
В Петербурге ослепили лазером пилота садящегося самолета 13:41
Составлен рейтинг 50 культовых фильмов, не имевших кассового успеха 13:36
Матвиенко призвала дать женщинам равные шансы с мужчинами на проход в ГД 13:35
Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме 13:25
Количество пациентов с COVID-19 под наблюдением сократилось на 11% 13:23
Путин направил соболезнования семье Приходько 13:17
Омичи вернули в полицию выданные по ошибке деньги 13:17
На этой неделе в регионы направят почти 2 млн доз вакцины от COVID-19 13:15
Классику отечественного кино планируют начать изучать в школах 13:13
В Мордовии возбудили дело по сети подпольных казино в трех регионах РФ 13:09
Раскрыты обстоятельства смерти актера из "Бумера" Александра Шаляпина 13:07
Лавров объяснил актуальность возвращения к ядерной сделке с Ираном 13:03
Стало известно, под каким названием лыжники из России выступят на ЧМ 13:02
Медведев предложил компенсировать малоимущим расходы на интернет 13:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
26.01.2021 13:16
Рубрика: Экономика

Роструд предупредил о мошенниках, выдающих себя за инспекторов

Текст: Елена Манукиян
Мошенники навязывают платные услуги от имени Роструда, представляясь его инспекторами, сообщили в ведомстве.
Фото: rostrud.gov.ru Фото: rostrud.gov.ru
Фото: rostrud.gov.ru

Работодатели и работники получают рассылку с домена rostrud.online, все поступающие с него сообщения не имеют отношения к деятельности Роструда и его территориальных органов.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
Работодателей обяжут обучить сотрудников новым правилам охраны труда

"В связи с участившимися случаями платных предложений от имени государственных инспекций труда в субъектах Российской Федерации напоминаем, что Роструд и государственные инспекции труда не оказывают никаких платных услуг", - говорится в сообщении пресс-службы Роструда.

В нем также отмечается, что Роструд консультирует работников и работодателей бесплатно. Ведомство использует в своей работе почтовые сервисы домена rostrud.ru и rostrud.gov.ru. Помимо этого, информацию по вопросам применения трудового законодательства работодатели могут получить на официальном информационном ресурсе Федеральной службы по труду и занятости "Онлайнинспекция.рф" с помощью сервиса "Дежурный инспектор". Ответ на вопрос приходит в течение 1-3 рабочих дней.

Экономика Работа Охрана труда Правительство Минтруд Роструд Рынок труда

Главное сегодня

Песков рассказал о теме выступления Путина на Давосском форуме
На выплаты медработникам дополнительно выделили более 9 млрд рублей
Попова: Ситуация с распространением COVID-19 продолжает стабилизироваться
Косачев: Сюжет с импичментом Трампа - не более чем мыльная опера
Налоговая служба проконтролирует цены на базовые продукты
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков