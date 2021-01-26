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26.01.2021 20:49
Рубрика: В мире

Сенат США утвердил Блинкена на должность госсекретаря

Текст: Александр Саможнев
Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW
Фото: EPA-EFE/SHAWN THEW

Сенат США утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на пост госсекретаря, продолжая процесс утверждения команды президента Джо Байдена на ключевые посты в кабинете министров, сообщает телеканал CBS News.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Блинкен является дипломатам с многолетним стажем и членом ближнего окружения президента Байдена. Он работал в двух предыдущих демократических администрациях, в том числе в качестве заместителя советника по национальной безопасности с 2013-го по 2015 год и заместителя государственного секретаря с 2015-го по 2017 год.

Впервые Байден начал работать с Блинкеном более 15 лет назад, когда возглавлял комитет Сената по международным отношениям, а Блинкен занимал пост директора по персоналу в Демократической партии.

На слушаниях по утверждению его кандидатуры в комитете по международным отношениям Блинкен пообещал восстановить американское лидерство на мировой арене и обновить ряды Госдепартамента. Кроме того, высказался за серьезное отношение США к вызовам со стороны России, но подчеркнул, что администрация Байдена намерена продлить единственный оставшийся стратегический договор с Россией - ДСНВ-3.

Также Блинкен заявил о необходимости пересмотреть внешнюю политику администрации Дональда Трампа, включая выход из ядерной сделки с Ираном.

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