Сергей Жилин рассказал о своем участии в мультфильме "Душа"

Анимационный фильм "Душа" по итогам сборов за первый уик-энд широкого проката занимает первое место в таблице бокс-офиса Союзного государства. По предварительным данным, сборы фильма в СНГ за первый уик-энд проката составили 259 миллионов рублей, а общее количество зрителей, увидевших картину за этот период, - более 900 тысяч человек. На территории России за этот же период анимационный фильм "Душа" собрал более 246 миллионов рублей.

Свои голоса персонажам нового анимационного фильма "Душа" подарили: джаз-панк дива Теона Контридзе, певица и композитор Мариам Мерабова, трубач, музыкант и композитор Вадим Эйленкриг, певец Аскер Бербеков, а также джазовый пианист, дирижер, руководитель оркестра "Фонограф-Симфо-Джаз", участник "Славянского базара в Витебске" народный артист России Сергей Жилин.

Гениальность концепции в том, что создатели фильма через очень несерьезную форму разговаривают с детьми на очень важные темы. Когда герою фильма Джо выпадает редкая возможность сыграть с одной из величайших звезд джазовой сцены, он ощущает себя на седьмом небе от счастья. Но один неосторожный шаг переносит его с улиц шумного города за пределы нашего мира - в удивительное, незнакомое ему место, где новые человеческие души обретают характер, интересы и таланты. Джо попадает в удивительный мир "До жизни", в котором сразу же встречает всезнающих и жизнерадостных, вездесущих кураторов с одинаковым именем Джерри.

Народный артист России, режиссер и автор концепции концерта ко Дню Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске-2020" Сергей Жилин, который виртуозно дебютировал в дубляже анимационного персонажа, рассказывает: "Я озвучил куратора Джерри С, который занимается подготовкой душ к отправке на Землю. Мой герой много знает, поэтому и помогает новичкам.

Что вас роднит с вашим героем?

Сергей Жилин: Джаз - моя жизнь, моя профессия. Мы с музыкой друг без друга не можем уже более 50 лет. Как и главный герой этого фильма, я руковожу музыкальным оркестром "Фонограф-Симфо-Джаз" и творческой эстрадно-джазовой студией для взрослых и детей.