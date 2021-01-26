Шалва Иоселиани пропал без вести в апреле 1942 года

Шалва Иоселиани, 27 лет

Иоселиани Шалва Александрович (1914 - апрель 1942), младший политрук 224-й стрелковой дивизии.

Поэт. Член Союза писателей СССР.

Пропал без вести в апреле 1942 года.

Несколько документов о Шалве Иоселиани хранятся в Российском государственном архиве литературы и искусства: Ф. 631 Оп. 39 Ед. хр. 2461 (6 листов).