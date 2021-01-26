Си Цзиньпин принял участие в диалоге "Давосская повестка дня"

Си Цзиньпин отметил, что в прошедшем году весь мир боролся с коронавирусом и добился определенных результатов. Сейчас борьба с коронавирусом все еще продолжается, и обязательно наступит счастливый конец. Человечество может победить эпидемию, спастись от катастрофы и возродиться заново.

Китайский лидер подчеркнул необходимость успешного решения четырех важных задач нашей эпохи. Первая - усилить координацию макроэкономической политики, сообща продвигать мощный, устойчивый, сбалансированный и инклюзивный рост мировой экономики. Вторая - отказываться от идеологических предубеждений, идти по пути мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Третья - преодолевать разрыв между развитыми и развивающимися странами во имя всеобщего развития и процветания. Наконец, четвертая задача - сообща противодействовать глобальным вызовам во имя прекрасного будущего.

Ключом к решению стоящих перед миром проблем являются поддержание и реализация мультилатерализма в интересах построения сообщества единой судьбы человечества, отметил Си Цзиньпин. Он подчеркнул необходимость придерживаться открытости и инклюзивности, а не замкнутости и эксклюзивности. "Необходимо поставить во главу угла международные нормы и принципы, без подхода исключительности. Глобальное управление должно осуществляться путем принятия согласованных правил и общего консенсуса, а не под диктовку одной или отдельных групп стран", - отметил Си Цзиньпин. Он призвал проводить консультации и сотрудничество вместо поддержания конфликтов и конфронтации.

"В современном мире конфронтационный подход, будь то холодная, торговая или научно-техническая война, в конце концов нанесет урон интересам и благополучию всех стран и их народов", - сказал глава КНР. Он считает необходимым идти в ногу со временем вместо довольствования прежним. "Ориентируясь на будущее, сторонники мультилатерализма в XXI веке должны не только отстаивать его основные ценности и принципы, но и работать над реформированием и совершенствованием системы глобального управления на основе широких консультаций и сближения подходов с учетом происходящих в мироустройстве изменений и имеющихся глобальных вызовов", - подчеркнул Си Цзиньпин.

Глава КНР особо отметил, что китайский народ добился огромных успехов в ликвидации крайней нищеты и отправляется в новый поход всестороннего построения социалистического модернизированного государства. "Мы готовы со всеми партнерами вместе развивать гармоничное общество, где будет царить прочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность", - отметил китайский лидер.

Он также сказал, что Китай будет и впредь активно участвовать в международном противоэпидемическом сотрудничестве. Особое внимание необходимо уделять сотрудничеству в разработке, производстве и распределении вакцины от коронавируса, которая должна стать по-настоящему общедоступным благом для народов всего мира. Китай продолжит практику по обмену противоэпидемическим опытом и наработками, оказанию посильной помощи менее стрессоустойчивым перед эпидемией государствам и регионам, способствовать расширению доступности вакцины для развивающихся стран, тем самым вносить свою лепту в окончательную победу мира над пандемией.

"Мы будем и впредь проводить стратегию открытости на принципах взаимной выгоды и всеобщего выигрыша. Попытки использовать пандемию как повод для "деглобализации" и применения политики изоляции, а также разъединения никому не выгодны. Китай был и остается сторонником экономической глобализации, непоколебимо продвигает внешнюю открытость как основную государственную политику", - подчеркнул Си Цзиньпин.

По его словам, Китай будет и впредь способствовать устойчивому развитию, прилагая больше усилий к охране экологии, стремясь к достижению пиковых значений выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года. Кроме того, Китай будет и впредь продвигать научно-технические инновации, продолжая процесс формирования международных отношений нового типа. В воззрение китайской философии не входит принцип "либо победитель, либо проигравший" и логика "победитель получает все", подчеркнул китайский лидер.

В заключении он отметил, что у всех нас всего один мир, в котором нас объединяет общее будущее. И преодоление нынешних кризисов, и создание прекрасного будущего требует от человечества консолидированных усилий и сотрудничества. "Любая политика разорения соседей, попытка справиться с современными вызовами в одиночку, чрезмерная самоуверенность и надменность, без исключения, обречены на провал", - заключил Си Цзиньпин.