Ученые рассказали, как в природе появился синий цвет

В мире растений и животных синий цвет встречается не так часто. Ученые предположили, что для его появления должны быть эволюционные причины: по всей видимости, дело в особенностях зрения пчел.

Чтобы понять, насколько часто синий или голубой цвет встречается у растений, специалисты использовали новую онлайн-базу, пишет phys.org. Как выяснилось, среди абиотически опыляемых цветов (с помощью ветра или воды), ни один не был синим. Большая часть растений, имеющих такую окраску, опыляется насекомыми.

Отсюда возникло предположение, что синие цветы эволюционировали для того, чтобы быть эффективно опыляемыми. При этом подобный пигмент производить достаточно трудно, поэтому такая окраска является важным маркером приспособленности растений к условиям окружающей среды.

Также нужно учитывать, что люди и насекомые воспринимают цвета по-разному. Пчелы имеют фоторецепторы, чувствительные к зеленому, синему цветам и ультрафиолетовому спектру. Почему именно так сложилось в процессе эволюции, остается загадкой.

В суровых условиях - например, в Гималаях - синие цветы встречаются заметно чаще. Это может говорить о том, что растениям приходится прилагать больше усилий, для того чтобы повысить свою привлекательность для немногочисленных опылителей. Антропогенные факторы - такие как искусственные удобрения, выпас скота, кошение травы - снижают количество цветов синего цвета в естественной среде. Поэтому ученые предлагают сосредоточиться над тем, чтобы обеспечить достаточное количество растений такой окраски в садах и парках.

"Около трети нашей пищи зависит от опыления растений насекомыми. Однако их мировая популяция пчел и других насекомых сокращается из-за климата, фрагментации среды обитания, ведения сельского хозяйства и других антропогенных факторов", - предупреждает автор публикации.