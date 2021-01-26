Склады стали самым успешным сегментом коммерческой недвижимости по итогам 2020 года. В московском регионе объем сделок купли-продажи с ними вырос за год, по данным JLL, на 26%. Сейчас компании стремятся выйти в регионы.

Московский регион пока лидирует по объемам складской недвижимости, отмечает руководитель отдела по работе со складскими и производственными площадями JLL Евгений Бумагин. На столицу приходится около 19 млн кв. м складов, на Санкт-Петербург - 2,5 млн, в остальных крупных городах их объем около 1-1,1 млн кв. м (в Екатеринбурге, Новосибирске, на юге - в Ростове-на-Дону и Краснодаре). При дефиците складов, малом количестве площадок под их строительство (в Москве можно найти сотню вариантов, в окрестностях других крупных городов - лишь несколько) и бурном росте спроса в 2020 году доля свободных складских помещений в нестоличных регионах сейчас меньше, чем в Москве, а ставки на их аренду выше. На стоимости товаров это сказывается незначительно, отмечают эксперты: в цене продукта на долю логистики приходится лишь несколько процентов.

При этом крупные сети сейчас буквально "соревнуются" - кто быстрее выйдет в регионы. От этого, отмечает Бумагин, зависит, кто займет там рынок. Расширяют, в частности, свои площади "Озон" (в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге), Wildberries (в Екатеринбурге и Казани). Строительство складов в регионах, как правило, идет под конкретного заказчика.

Если исключить столичные регионы, почти половина сделок со складами пришлась на Сибирский федеральный округ - 49%, на втором месте Краснодар с 16%, отмечали в Knight Frank. Строительством складов заинтересовались компании, которые раньше занимались возведением жилья, торговлей и производством.

За год в спросе на склады резко выросла доля компаний онлайн-торговли - с 5% до 36%. С ними, по данным CBRE, связаны сделки на 0,5 млн кв. м в столичном регионе, это сопоставимо с объемом площадей, который арендовали и купили онлайн-ретейлеры за предыдущие три года вместе взятые.

Все больше потребителей хотят получать заказы буквально в течение часа

При этом изменились запросы потребителей, отмечают в JLL. Выросло число тех, кто не хочет ждать, а желает получить заказанный товар буквально в течение часа. Поэтому растет доля складов "последней мили". Еще один глобальный тренд - рост интереса к инвестициям в холодильные склады, этого требует развитие онлайн-торговли продуктами и доставки готовой еды. Компании увеличивают запасы товаров - раньше это считалось излишним, но усложнение поставок в пандемию показало, что выигрывают как раз запасливые.