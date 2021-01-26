Ученые нашли "сообщника" COVID-19 в организме человека

Биофизики обнаружили, что в организме человека есть "пятая колонна" - молекулы, помогающие новому коронавирусу преодолеть защитную мембрану клеток и проникнуть внутрь.

Один из авторов исследования заявил, что вирус использует холестерин, чтобы "открыть" клетки человека, проскользнуть в них и начать развиваться.

В ходе научной работы выяснилось, что пациенты, которым врачи рекомендовали препараты, снижающие уровень холестерина, легче переносят инфекцию. Работа опубликована на Рhys.org.

Исследование, проведенное под руководством Брэнгвинна, должно оказать содействие в разработке методов лечения новой инфекции. Кроме того, открытие поможет выяснить, что приводит к появлению мегаклеток в легких людей, заразившихся SARS-CoV-2. Эти образования ученые видят при большом увеличении, но причины их возникновения объяснить пока не смогли.