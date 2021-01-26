Составлен список самых высокооплачиваемых позиций, куда могут устроиться сегодня студенты и специалисты без опыта работы. По данным сервиса "Работа.ру", зарплаты от 80 тысяч рублей могут предложить студентам работодатели в сферах IT, web-дизайна и администрирования. К примеру, программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать 160 тысяч рублей в месяц. До 80 тысяч рублей в месяц готова платить начинающему веб-разработчику служба доставки цветов, говорится в исследовании. От соискателя требуется владение любым языком программирования от года и знание английского языка на таком уровне, чтобы читать специализированные тексты. Потенциальному сотруднику предлагают частичную удаленку и гибкий график.

Среди актуальных высокооплачиваемых вакансий для студентов - и предложение по работе администратором медцентра с зарплатой до 105 тысяч рублей и графиком 2/2.

По данным другого исследования от SuperJob, в топе "денежных" предложений для студентов также лидирует сектор IT. В Москве, например, студент-программист старших курсов может рассчитывать на зарплату до 90 тысяч рублей в месяц, разработчик отчетных форм (SQL) - на 70 тысяч рублей, специалист техподдержки 1С - от 55 тысяч. Правда, по данным того же исследования, почти треть работодателей кандидатам без опыта работы все-таки отказывают. 15% компаний, готовых принять выпускников без опыта, чаще всего устраивают их на вакансии ассистента или помощника.

HeadHunter тоже провел исследование. По данным портала, студенты в России рассчитывают в среднем на зарплату от 21,6 тысячи до 37 тысяч. рублей. Несмотря на учебу, на полную занятость готовы 87% студентов, 31% ищут работу с частичной занятостью. Чаще всего в 2020 году студенты искали работу "начинающим специалистом" (11%), продавцом-консультантом (4,3%) и администратором (4,2%).

Более 60% студентов хотят стать предпринимателями

Эксперты президентской платформы "Россия - страна возможностей" и ГК "ЭФКО" выяснили другой любопытный факт: у нынешней молодежи в тренде - бизнес. Они опросили 10 тысяч студентов российских вузов. Оказалось, что 61% из них рассматривают возможность начать свое дело. Начинать путь в бизнес молодежь готова через пару-тройку лет после окончания вуза, а за это время - набраться опыта, работая в своей профессиональной отрасли и проходя разные стажировки. Самыми перспективными отраслями для открытия своего бизнеса, по результатам опроса, стали сфера услуг, торговля, искусство и мода, культура и творчество, а также маркетинг. В топ-10 популярных направлений также вошли FoodTech (сервисы доставки продуктов, разработка новых продуктов питания), EdTech (образовательные сервисы), а также MedTech (медицинские технологии). Что нужно для развития молодежного предпринимательства? Сами студенты предлагают прежде всего активнее привлекать их к реальным проектам.