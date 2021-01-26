"Спутник V" ждет одобрения для начала испытаний в Бразилии

Бразильская компания União Quimica, которая уже начала тестовое производство вакцины "Спутник V" на территории Бразилии, готова приступить к ее клиническим испытаниям сразу же после получения одобрения со стороны местного сертифицирующего органа. По мнению главы компании, соответствующее разрешение может быть опубликовано со дня на день.

"Наши сотрудники практически каждый день встречаются с представителями Anvisa (бразильское Национальное агентство по санитарному надзору - прим. "РГ"), чтобы документы соответствовали всем требованиям, необходимым для получения разрешения на экстренное применение 10 миллионов доз вакцины, которые Россия готова нам поставить до конца первого квартала. Мы также ожидаем одобрения Anvisa на начало третьей фазы исследований, и готовы сразу же приступить к ним", - рассказал президент компании União Quimica Фернандо де Кастро Маркес в понедельник во время презентации вакцины "Спутник V" на одной из своих фабрик в пригороде столицы Бразилиа. Производство препарата стартовало там накануне.

Первая "пилотная" партия вакцины "Спутник V" будет готова уже в начале февраля. Однако, как пояснил Маркес, вся она отправится в российский институт Гамалеи для ее оценки на соответствие технологии производства. Ожидается, что с марта компания сможет приступить к промышленному производству препарата, а к апрелю выйти на расчетные мощности в восемь миллионов доз в месяц.

Маркес не сомневается, что к этому моменту União Quimica сможет не только получить одобрение на проведение клинических испытаний и экстренное применение 10 миллионов доз вакцины, но и получить полноценный сертификат на производство и использование препарата на территории страны.

"Спутник V" станет первой и пока единственной вакциной от коронавируса, полностью производимой на территории Бразилии. Согласно имеющимся договоренностям, Российский фонд прямых инвестиций передает всю технологию производства препарата бразильской компании, включая технологию производства активного фармацевтического ингредиента. Как пояснил "РГ" посол России в Бразилии Сергей Акопов, União Quimica - это единственная компания в Латинской Америке, обладающая возможностями овладеть всем циклом производства вакцины, включая АФИ.

"Я абсолютно убежден в том, что проект производства вакцины "Спутник V" в Бразилии - это важнейший проект для формирования российско-бразильского технологического альянса. Это один из первых проектов, предусматривающий передачу высоких технологий и использование этих технологий для серьезной глубокой кооперации", - подчеркнул Акопов.

Тем временем, ситуация с коронавирусом в Бразилии продолжает ухудшаться. В состоянии коллапса находятся системы здравоохранения штатов Амазония и Рондония. Мест в больницах больше не осталось. Пациентов с коронавирусом из этих штатов самолетами доставляют в другие регионы. В штатах Акре и Мату-Гросу-ду-Сул, а также в столице бразильской Амазонке Манаусе действует комендантский час.

Карантинные меры в Сан-Паулу также подверглись серьезному пересмотру. С понедельника в некоторых городах штата объявлен красный уровень эпидемиологической опасности, предусматривающий приостановку работы всей сферы услуг за исключением магазинов и аптек, а также сервисов доставки. В крупнейшем мегаполисе Южной Америки такие меры вводятся в выходные и праздничные дни, а также в будни с восьми вечера и до шести утра. В остальное время здесь действует оранжевый уровень опасности, который допускает функционирование ресторанов и торговых центров, хоть и с серьезными ограничениями.

В Бразилии на прошлой неделе стартовала широкая кампания по вакцинации населения, но и она пошла не по плану. Правительство Болсонару вынуждено было начать кампанию с применения китайского препарата CoronaVac, против которого президент неоднократно высказывался на телевидении и на своих страничках в социальных сетях. С первых же дней начались перебои с поставками оксфордской вакцины из Индии. Когда эту проблему удалось решить, возникли другие - с поставками АФИ, необходимых для производства обеих вакцин, из Китая и Индии. Но если с китайскими партнерами правительству удалось договориться, то Нью-Дели готов направить этот ингредиент не раньше 8 февраля.

По данным министерства здравоохранения Бразилии на 25 января, за минувшие сутки здесь было выявлено 26,8 тысячи новых случаев заражения коронавирусом, 627 человек погибли. Однако в связи с особенностями работы бразильской системы здравоохранения в выходные и праздничные дни эти цифры не являются в полной мере репрезентативными. Так, в минувшую пятницу здесь было зафиксировано 62,3 тысячи новых случаев заболевания COVID-19, 1202 человека погибли. За весь период пандемии коронавируса в Бразилии COVID-19 здесь заразились 8,87 миллиона человек, без малого 217,7 тысяч бразильцев стали его жертвами.