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26.01.2021 15:20
Рубрика: В мире

Стало известно, на каких условиях Грузия намерена впускать иностранцев

Текст: Константин Волков
Грузия открывает авиасообщение со всеми странами, разрешая въезд в страну для иностранцев с 1 февраля, если заболеваемость коронавирусом продолжит снижаться, заявил 26 января гендиректор Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе.

Однако, по его словам, въезд будет разрешен только на определенных условиях. Так, у желающего прибыть на территорию Грузии должно быть завершено вакцинирование препаратом, сертифицированным Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). То есть если процесс вакцинирования предполагает две инъекции, то должны быть сделаны обе. Пока что ВОЗ сертифицировал только вакцину Pfizer/BioNTech. "Спутник V" находится на рассмотрении.

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Те, кто не прошел вакцинацию, должны будут предоставить на границе справку с отрицательными результатами ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов. Потребуется ли повторный тест через несколько дней после прибытия в Грузию - этот вопрос сейчас обсуждается.

Ожидается, что в ближайшие дни может быть выпущено официальное постановление о порядке въезда в Грузию граждан других государств. При этом остается неясным, какие требования будут по отношению к тем, кто уже перенес коронавирус и имеет антитела.

Между тем премьер-министр Грузии Георгий Гахария заявил 26 января, что как только показатель заболеваемости коронавирусом в том или ином населенном пункте падает ниже 4 процентов, там все открывается - торговля, школы, городской транспорт. В настоящее время в большинстве регионов Грузии, по его словам, ситуация уже практически нормальная. Однако несколько больших городов, включая Тбилиси, до сих пор имеют достаточно высокий уровень заболеваемости.

При этом Гахария отметил, что "мы должны сделать все, чтобы спасти летний туристический сезон".

Как заявила 22 января вице-премьер Грузии Майя Цкитишвили, в настоящее время в стране действуют ограничения на работу общественного транспорта, обучение в школах и торговлю в восьми крупных городах: Тбилиси, Рустави, Батуми, Гори, Кутаиси, Поти, Телави и Зугдиди, цитирует заявление премьера новостной портал "Грузия online".

Предполагается, что с 1 февраля Батуми, Зугдиди, Гори, Поти и Телави запустят городской транспорт, откроют школы и магазины. Также откроется торговля в Тбилиси, Кутаиси и Рустави, однако общественный транспорт там выпустят на маршруты только с 1 марта.

В Аджарии, где ситуация считается лучшей в стране, с 1 февраля откроют заведения общепита на открытом воздухе. При этом сохраняется запрет на свадьбы и вечеринки.

С 15 февраля должны открыться все рынки по всей стране.

При этом пока что власти не объявили о сроках отмены комендантского часа, который действует с 21:00 до 05:00. Также сохраняется обязательное ношение масок и соблюдение дистанции. Работы горнолыжных курортов тоже пока что будет ограничена.

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