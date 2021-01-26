Станислав Черчесов объяснил, почему решил вакцинироваться от коронавируса

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, почему принял решение сделать прививку от коронавируса.

"Сделать прививку от коронавирусной инфекции - вполне взвешенное и осознанное решение. Ведь уже в конце текущей недели мы вместе с другими членами тренерского штаба отправимся в Турцию, где проводят учебно-тренировочные сборы многие клубы. А в марте сборной предстоят отборочные матчи чемпионата мира-2022 на Мальте, в Сочи и Словакии. Впереди также много рабочих встреч с игроками, тренерами, руководителями клубов", - приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.

Напомним, вместе со Станиславом Черчесовым вакцину от COVID-19 получили и другие представители тренерского штаба национальной команды.