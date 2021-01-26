Стихи Якова Гальперина появились в печати благодаря тому, что их запомнили наизусть друзья поэта

Яков Гальперин, 22 года

Гальперин Яков Борисович (апрель 1921 - май 1943), студент филологического факультета Киевского университета.

По происхождению караим.

Стихи писал на русском и украинском. Печатал стихи под псевдонимом Яков Галич.

Принимал участие во Всеукраинском литературном конкурсе к 125-летию со дня рождения Т. Шевченко, стал лауреатом конкурса и был награжден стипендией Народного комиссариата просвещения.

В армию Яшу не взяли из-за хромоты (последствие полиомиелита). Июль-август 1941 года рыл окопы под Киевом. Когда захват города стал неизбежным, отказался покидать родной город.

Яков участвовал в литературном издании той части украинских националистов, которые выступали против немецкой оккупации. Погиб в застенках гестапо. Его рукописи пропали.

После войны стихи Якова появились в печати лишь полвека спустя благодаря тому, что их запомнили наизусть друзья поэта - Наум Коржавин, Марк Бердичевский и Борис Каштелянчук.