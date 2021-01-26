Строителям соцобъектов снизят ставку по кредитам

Более 28 млрд рублей выделяется в нынешнем году из федерального бюджета на стимулирование строительства социально значимых объектов, сообщает Минстрой.

Основными инструментами поддержки при строительстве соцобъектов будут программа "Стимул" нацпроекта "Жилье и городская среда" и льготный кредит для строителей. "Средства направят на строительство школ, больниц, детских садов и другой значимой социальной и инженерной инфраструктуры. Так, например, в программе "Стимул" в 2021 году примут участие 66 регионов", - рассказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

По программе "Стимул" строятся образовательные и медицинские учреждения, дороги, инженерные коммуникации к новым жилым микрорайонам. С этого года средства можно направить также на возмещение затрат по договорам технического присоединения и на оплату концедентам в рамках концессионных соглашений. На реализацию программы заложено 27,3 млрд рублей. Всего на 2021-2024 годы из госбюджета на программу планируется выделить 87,9 млрд рублей. В 2020 году по программе "Стимул" строилось 222 объекта.

"Каждая семья вне зависимости от региона, района и прочих условий проживания, должна иметь доступ к важным для жизни социальным объектам. С учетом интенсивного темпа жилищного строительства выполнить эту задачу в нужные сроки помогают разрабатываемые дополнительные инструменты поддержки, направленные на улучшение жизни граждан", - сказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Кроме того, в 2021 году организации, задействованные в строительстве объектов инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, реализуемых с привлечением средств федерального бюджета, смогут получить в банках кредиты на досрочное исполнение госконтрактов. Кредит будет выдаваться на срок до 3 лет по ставке не более 3% годовых. Недополученные доходы банкам будут компенсированы - на это Минстрою выделяется 900 млн рублей.