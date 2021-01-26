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Рубрика: Общество

На свой карман

Треть российских подростков готовы подрабатывать с 15-16 лет
Текст: Ксения Колесникова
Российская газета - Неделя № 16(8367)
Российское движение школьников (РДШ) провело опрос и узнало у подростков, с какого возраста они готовы начать трудиться и на какую первую зарплату рассчитывают. В онлайн-опросе приняли участие более 3700 школьников со всей страны от 12 до 17 лет.
32% школьников уже имеют опыт оплачиваемой работы: фотографами, вожатыми, репетиторами, курьерами, мастерами маникюра и на раздаче листовок... Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Больше трети опрошенных - 34% - заявили о готовности выйти на работу не раньше 14 лет. В 12-13 лет хотят начать подрабатывать лишь 5% детей. 30% подростков планируют начать подрабатывать с 15-16 лет, 12% - в 17 лет. Еще 9% решили дождаться совершеннолетия. А каждый десятый школьник и вовсе откладывает начало профессионального пути до получения диплома о высшем образовании.

- Первый опыт трудовой деятельности, не столь важно какой - маляром, вожатым, расклейщиком объявлений, - должен состояться в подростковом возрасте. В этот период у человека формируются первые устойчивые ориентиры и понимание правил социума. Поэтому подработка - это некий социальный тренажер, который знакомит школьников с условиями современного рынка труда, учит взаимодействовать с коллегами и достигать результатов. Это позволяет выработать у школьников понимание базовых правил "взрослой жизни", важности труда и подготовить их к осознанному выбору профессии и возможным трудностям, - отметила исполнительный директор РДШ Ирина Плещева.

85% школьников признались, что больше всего их мотивирует возможность заработать деньги на карманные расходы. 32% уже имеют опыт оплачиваемой работы. Школьники пробовали себя в качестве фотографов, секретарей, вожатых, репетиторов, мастеров маникюра, техников в автоспортивных командах, диджеев, специалистов центра занятости. Минимальный гонорар за их услуги составлял 100 рублей за 4 часа работы, максимальный - 13 000 за месяц.

17-летняя школьница так рассказала о своей первой работе: "Первая зарплата была 170 руб./час за раздачу листовок. В 13 лет казалось, что деньги большие, но сейчас я бы не стала работать за такую плату".

Почти каждый пятый школьник рассчитывает на пополнение своего бюджета от 3000 до 5000 рублей. Почти треть школьников - 31% - устроит в качестве первой зарплаты сумма от 5000 до 10 000 рублей, и здесь речь идет уже о зарплате за месяц. 13% опрошенных считают, что за месяц подработки после уроков вполне реально получить от 10 000 до 20 000 рублей.

- Девять из десяти школьников хотят начать работать еще в период обучения, - рассказала ранее в "Российской газете" координатор проекта ОНФ "Равные возможности - детям", зампредседателя Комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина. - Они рассматривают свой первый практический опыт как возможность попробовать себя в той или иной профессии. Почти половина московских старшеклассников работает в каникулы. Но они не очень довольны той работой, которую им предлагают взрослые: курьеры, разносчики пиццы, уборщики... Дети, с моей точки зрения, обоснованно считают, что они готовы к более интеллектуальному труду. Могут чинить технику, быть системными администраторами компьютерных сетей на 3-5 компьютеров. Ребята хотят от взрослых более внимательного отношения к себе, к своим способностям.

Кстати

Знает ли ученик, что:

С 6 (!) лет он имеет право на самостоятельное совершение мелких бытовых сделок (например, покупку канцтоваров или продуктов), а также распоряжаться карманными деньгами. В этом возрасте он может пойти в школу. С 8 лет может участвовать в детских общественных объединениях.

В 14 лет ребенок имеет право устроиться на работу. И распоряжаться не только своей зарплатой, но и отпуском - 31 день в году.

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Общество Семья и дети Экономика Работа Занятость Рынок труда

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