У лондонского "Челси" будет новый главный тренер. Предыдущий рулевой - Фрэнк Лэмпард - проработал на своей должности чуть больше года.

Фрэнк Лэмпард подчеркнул: он с самого начала понимал, что ему будет трудно добиться успеха в "Челси". Фото: Getty Images

Откровением новость об увольнении Лэмпарда не стала. Британские СМИ со старта сезона писали о том, что руководство "синих" рассматривает вариант с уходом бывшей легенды клуба. Но на тот момент "Челси" хотя бы шел в лидерах. Вероятно, именно это обстоятельство оттягивало прекращение сотрудничества с Лэмпардом.

Однако ближе к зиме лондонцы угодили в кризис: в последних восьми матчах чемпионата Англии команда потерпела пять поражений и одержала лишь две победы. Как итог - девятое место в турнирной таблице после 19 туров и призрачные шансы на борьбу за "золото". С учетом огромных затрат на новичков минувшим летом (около 260 миллионов евро), логично было предположить, что "Челси" будет как минимум реальным претендентом на чемпионство. Но к концу февраля отставание от лидера "Манчестер Юнайтед" составляет 11 очков.

Лэмпарда критиковали не только за результаты, но и за неумение общаться с игроками. Опять же, по информации СМИ, в последнее время Фрэнк перестал разговаривать с группой футболистов, да и к советам помощников прислушивался не так часто, как раньше.

- Нельзя подобрать удачный момент для расставания с такой клубной легендой, как Фрэнк. Однако после длительных обсуждений и раздумий было решено: сейчас нам нужны перемены, чтобы "Челси" получил время для улучшения игры и результатов в нынешнем сезоне, - говорится в сообщении на официальном сайте лондонцев.

Сам Лэмпард спустя несколько часов после увольнения выступил с обращением к болельщикам "Челси". В своем послании, опубликованном в "Инстаграме", он поблагодарил фанатов за поддержку и отметил, что с самого начала понимал: ему будет трудно на этом посту.

- Для меня было огромной честью и привилегией возглавлять "Челси". Хочу сказать спасибо болельщикам. Надеюсь, они понимают, что этот клуб значит для меня. Когда я принял предложение, прекрасно знал: мне будет трудно. Желаю команде удачи, - написал Лэмпард.

Сменщиком Фрэнка, скорее всего, станет бывший тренер дортмундской "Боруссии" и "Пари Сен-Жермен" Томас Тухель. По информации Associated Press, немецкий специалист уже согласовал условия контракта с "Челси". В ближайшие дни ему предстоит пройти ряд проверок на коронавирус как при вылете в Англию, так и по прибытии в страну. Он сможет руководить футболистами на тренировках и во время матчей, однако в нерабочее время должен будет соблюдать условия карантина в течение пяти дней.

Тем временем российские клубы продолжают подготовку к возобновлению сезона. Идущий на втором месте в таблице ЦСКА собирается внести изменения в линию нападения.

По последним данным, армейцы готовы отдать в аренду Адольфо Гайча. Аргентинцем, так и не заигравшим в Премьер-лиге после нашумевшего перехода из "Сан-Лоренсо" за 8,5 миллиона евро, интересуются в Бельгии. Вероятно, Гайч перейдет на правах аренды в "Антверпен" без права выкупа. В то же время ЦСКА готов подписать форварда английского "Эвертона" Дженка Тосуна.

Кроме того, армейцы близки к аренде полузащитника "Ниццы" Данило Барбозы. Бразилец выложил в своем "Инстаграме" фотографию из франкфуртского, а затем и мюнхенского аэропортов. Сообщалось, что ЦСКА и французский клуб договорились об аренде сроком на полгода с правом выкупа 24-летнего футболиста летом. Вся сумма перехода составит десять миллионов евро.

Еще один претендент на чемпионство - "Спартак" продолжает вести переговоры с "Аяксом" о возвращении Квинси Промеса. По последней информации, "красно-белые" согласовали условия контракта с игроком, но пока не договорились с амстердамским клубом по сумме трансфера.

Тем временем

Статистический портал Opta опубликовал символическую сборную нынешнего розыгрыша чемпионата Италии. Наибольшее представительство в нем у "Интера" - четыре игрока. Полностью команда выглядит следующим образом: Марко Сильвестри ("Верона") - Данилу ("Ювентус"), Стефан де Фрей, Милан Шкриньяр (оба - "Интер"), Тэо Эрнандез ("Милан") - Марсело Брозович ("Интер"), Франк Кессье ("Милан"), Родриго де Пауль ("Удинезе") - Ромелу Лукаку ("Интер"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Луис Муриэль ("Аталанта").