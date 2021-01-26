Туроператоры заявили о росте цен на отдых в Турции

Цены на летние туры в Турцию в 2021 год уже выросли на 15% и могут повышаться еще после апреля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Как уточнили в объединении, пока купить недельный тур на двоих в отель "пять звезд" на июнь можно купить за 60 тысяч рублей.

Сейчас у массовых туроператоров в ассортименте около 500-600 отелей. При этом максимальные скидки на отели Турции по акциям туроператоров сейчас существенно больше, чем в январе прошлого года, подчеркивают в АТОР. В некоторых случаях они достигают 65% от базовых цен.

Как отмечают представители туррынка, если приобрести летние туры до конца марта, можно выиграть в цене. По мнению экспертов, Турция останется открытой для россиян и в 2021 году.