Новости

В Петербурге потратили 110 миллиардов рублей на борьбу с пандемией 10:59
В Эстонии утверждено новое правительство 10:54
В Ленобласти годовалая девочка отравилась метадоном 10:38
В Приморье рыбак из КНДР осужден за нападение на пограничника 10:37
Туроператоры заявили о росте цен на отдых в Турции 10:34
Названы продукты с высоким содержанием трансжиров 10:34
Большунов и Вяльбе принесли извинения финскому лыжнику 10:22
Иркутский подросток напал на женщину с ножом ради нового смартфона 10:13
Москвичи смогут сэкономить при регистрации недвижимости 10:10
В Краснодаре при падении башенного крана погибли два человека 10:05
Ученые выяснили, насколько тяжело переносят COVID-19 люди с ВИЧ 09:46
Самолеты Ту-142МЗ провели полет над Беринговым и Чукотским морями 09:40
Уникальную подлодку ЧФ отремонтируют до конца года 09:37
Снег с градом обрушатся на столицу в четверг 09:28
В Москве водителей призвали к осторожности из-за гололеда 09:09
В Красноярске объявили режим "черного неба" 08:55
Врач объяснила, в каком случае надо бить тревогу после COVID-19 08:40
В России от гриппа уже привились 59% граждан 08:33
В Москве открыли новые перехватывающие парковки 08:26
Россияне назвали основные сложности в поиске работы 08:10
Байден усомнился в успехе импичмента Трампа в сенате 08:03
Центр Помпиду в Париже закроют на четыре года 07:50
Трамп открыл офис во Флориде 07:45
Представители Фемиды призвали Байдена отменить смертную казнь в США 07:35
Иммунолог заявил о быстром формировании антител к коронавирусу у детей 07:21
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кому в этом году будет легче всего устроиться на работу
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Кто не может быть понятым при медосвидетельствовании после ДТП
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
Задайте вопрос руководителю департамента строительства Москвы Рафику Загрутдинову
26.01.2021 10:34
Рубрика: Экономика

Туроператоры заявили о росте цен на отдых в Турции

Текст: Евгений Гайва
Фото: Мустафа Далпальта/РИА Новости Фото: Мустафа Далпальта/РИА Новости
Фото: Мустафа Далпальта/РИА Новости

Цены на летние туры в Турцию в 2021 год уже выросли на 15% и могут повышаться еще после апреля, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

АТОР: Отдых и туризм в России подорожают на 10-15%

Как уточнили в объединении, пока купить недельный тур на двоих в отель "пять звезд" на июнь можно купить за 60 тысяч рублей.

Сейчас у массовых туроператоров в ассортименте около 500-600 отелей. При этом максимальные скидки на отели Турции по акциям туроператоров сейчас существенно больше, чем в январе прошлого года, подчеркивают в АТОР. В некоторых случаях они достигают 65% от базовых цен.

Как отмечают представители туррынка, если приобрести летние туры до конца марта, можно выиграть в цене. По мнению экспертов, Турция останется открытой для россиян и в 2021 году.

Экономика Туризм

Главное сегодня

Мишустин снял запрет на въезд в Россию для граждан четырех стран
Косачев: Сюжет с импичментом Трампа - не более чем мыльная опера
Пушков прокомментировал заявление Белого дома о звонке Путина Байдену
Более 150 человек задержаны во время беспорядков в Нидерландах
Эксперт назвал сроки снижения в России заболеваемости COVID-19
Можно ли заработать на облигациях федерального займа
Когда в России не останется обманутых дольщиков