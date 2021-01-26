Сейчас право на дополнительные дни отдыха есть у работников с двумя и более детьми в возрасте до 14 лет; сотрудников, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида, у одиноких родителей с детьми до 14 лет. Их право на двухнедельный отпуск за свой счет может быть закреплено коллективным договором.
Как пояснила "РГ" один из авторов законопроекта, глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, предлагается предоставить аналогичное право и тем, кто ухаживает за инвалидами I группы. "Дополнительные выходные дни можно будет использовать для решения насущных проблем, связанных с обеспечением должного ухода и реабилитацией инвалидов", - отметила она. К тому же люди, которые ухаживают за инвалидами, испытывают повышенные психологические и эмоциональные нагрузки, поэтому им просто необходимо время на собственное восстановление.