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26.01.2021 19:40
Рубрика: Власть

Больше выходных

Ухаживающие за инвалидами могут получить еще один отпуск
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Работникам, которые ухаживают за инвалидами I группы, могут предоставить право на дополнительный неоплачиваемый отпуск. Законопроект с поправками в Трудовой кодекс, подготовленный сенаторами, внесен в Государственную Думу.
Дополнительные дни отдыха позволят заняться реабилитацией родственников с инвалидностью. Фото: Олеся Курпяева/ РГ Дополнительные дни отдыха позволят заняться реабилитацией родственников с инвалидностью. Фото: Олеся Курпяева/ РГ
Дополнительные дни отдыха позволят заняться реабилитацией родственников с инвалидностью. Фото: Олеся Курпяева/ РГ

Сейчас право на дополнительные дни отдыха есть у работников с двумя и более детьми в возрасте до 14 лет; сотрудников, имеющих несовершеннолетнего ребенка-инвалида, у одиноких родителей с детьми до 14 лет. Их право на двухнедельный отпуск за свой счет может быть закреплено коллективным договором.

Люди, которые ухаживают за инвалидами, испытывают повышенные психологические и эмоциональные нагрузки

Как пояснила "РГ" один из авторов законопроекта, глава Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко, предлагается предоставить аналогичное право и тем, кто ухаживает за инвалидами I группы. "Дополнительные выходные дни можно будет использовать для решения насущных проблем, связанных с обеспечением должного ухода и реабилитацией инвалидов", - отметила она. К тому же люди, которые ухаживают за инвалидами, испытывают повышенные психологические и эмоциональные нагрузки, поэтому им просто необходимо время на собственное восстановление.

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