В Санкт-Петербурге на 85-м году жизни после непродолжительной болезни скончался знаменитый спортивный тележурналист Эрнест Серебренников.

Эрнест Серебренников всегда был готов помогать, подсказывать, приходить на помощь. Фото: Photoxpress

Он был по-настоящему талантлив. Комментировал соревнования по самым разным видам спорта. Был режиссером трансляций крупнейших состязаний. Снимал великолепные документальные фильмы.

И всегда был готов помогать, подсказывать, приходить на помощь. Щедро, что, увы, не совсем принято в журналистике, делился своими знаниями, знакомствами. Очень чутко относился к молодым. Никогда не списывал со счетов тех начинающих коллег, которые не сразу осваивали премудрости сложнейшей профессии.

Энциклопедически знал практически все виды спорта. Но не только. Интеллигентнейший человек, коренной петербуржец поражал широтой мировоззрения, высочайшей эрудицией.

Каким же прекрасным комментатором и хорошим отзывчивым человеком был наш давний друг Эрнест Серебренников. От него веяло добротой и теплом.

Серебренников был верным другом Федерации спортивных журналистов России. Участвовал во многих наших мероприятиях. Приезжал из Петербурга на конференции ФСЖР в Москву…

И вот уход. Прощайте, Эрнест. Мы будем помнить.