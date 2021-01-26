В 18 лет Григор Гарунц уже был автором нескольких книг, в том числе детских

Григор Гарунц, 28 лет

Гарунц (Акобян) Григор Гарегинович (1914 - 15.05.1942), рядовой.

Родился в Армении, в селе Мргашат.

Когда Григору было 12 лет, семья переехала в Ереван. Там он окончил школу им. Х. Абовяна, а также двухгодичный литературный университет ассоциации пролетарских писателей. После чего стал работать в периодических изданиях Талина (Армения), Арташата и Алаверди.

В 18 лет Григор уже был автором нескольких книг, в том числе детских. Первый сборник стихов вышел под названием "Симфония дней".

Участвовал в боях в Крыму и погиб 15 мая 1942 года в Керчи. Похоронен в братской могиле.