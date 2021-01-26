"Спутник V" будет зарегистрирован в 25 странах в ближайшие две недели

Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" в ближайшие две недели будет зарегистрирована более чем в 25 странах, сообщил сегодня глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

"Вы знаете, наша вакцина "Спутник V" сейчас зарегистрирована в 14 странах и будет зарегистрирована более чем в 25 странах в ближайшие пару недель", - цитирует Дмитриева ТАСС.

В РФПИ подчеркивают, что международные поставки вакцины обеспечиваются за счет локализации производства российской вакцины за рубежом. В частности, производственные мощности по "Спутнику V" разворачиваются в Индии, Корее и Казахстане.