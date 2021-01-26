В древнем турецком городе снесут здания, портящие исторический силуэт

В древнем Мардине на юго-востоке Турции власти составили план сноса 240 зданий, которые были построены в последние десятилетия. По мнению чиновников, постройки портят исторический облик города, в архитектуре которого преобладал раньше арабский стиль, а здания традиционно строились из желтого и розового известняка-лаймстоуна. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Anadolu.

Задача властей - привлечь в Мардин больше туристов, чтобы они могли погрузиться в атмосферу старого города. Как поэтически заявил губернатор провинции Мардин Махмут Демирташ, "здесь даже камни в старых постройках меняют цвет в зависимости от сезона". Ранее от туристов неоднократно поступали жалобы на современную застройку, портящую пейзаж.

План уже согласован с владельцами предназначенных под снос зданий. Хозяева, по словам губернатора, "помогают властям".

Исторический центр Мардина с 1960 года находится под охраной ЮНЕСКО.

Считается, что город насчитывает порядка семи тысяч лет с тех пор как там на берегу реки Тигр появились первые постройки. Мардин под разными названиями входил в состав Ассирии, Персии Ахеменидов, Римской империи, государства Сельджуков, Монгольской империи, Османской империи.