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Текст:   Светлана Ментюкова 
16:10 26.01.2021

В ФАС рассказали, за счет чего удалось сдержать рост ЖКУ

Принцип "Инфляция-минус" позволил избежать неограниченного роста тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Стоимость коммунальных услуг в 2020 году увеличилась на 3,1% по стране при инфляции в 4,9%. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

"По итогам 2020 года размер платы граждан за коммунальные услуги в среднем по РФ увеличился на 3,1 % и, таким образом, не превыcил 4%, предусмотренных Прогнозом социально-экономического развития страны на период до 2024 года", - говорится в сообщении.

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Как пояснил заместитель руководителя ФАС России Виталий Королев, слова которого приводятся в сообщении, в регуляторике и контрольно-надзорной деятельности ФАС придерживается системы тарифообразования по принципу "инфляция минус", которая не допускает индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции.

В антимонопольном ведомстве отметили, что инфляция и иные экономические сложности в период пандемии еще более усложнили задачу соблюдения этого принципа и обеспечения стабильности этой сферы.

"Для антимонопольной службы было принципиально важно обеспечить неукоснительную реализацию этого принципа в непростой для всех граждан страны период пандемии. Работа службы в этом направлении продолжится и в 2021 году", - подчеркнул Королев.

ФАС России ежемесячно проводит мониторинг соблюдения предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по регионам страны, а также порядка их утверждения в муниципалитетах. И по итогам 2020 года антимонопольный орган не обнаружил нарушений при определении их размеров.

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