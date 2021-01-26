В Фонде соцстраха назвали максимальный размер пособия на детей в 2021 году

Максимальное ежемесячное пособие на детей до 1,5 лет в 2021 году составит 29600,48 рублей, а размер минимального будет известен после его индексации 1 февраля, сейчас оно выплачивается в сумме - 6752 рублей в месяц, рассказали "Российской газете" в Фонде социального страхования.

В ведомстве пояснили, что сумма пособия зависит от средней заработной платы человека за последние два года и составляет 40% от нее. Однако она не может превышать максимальный и минимальный размеры, установленные государством. Таким образом, наибольшая выплата полагается тем, чья средняя зарплата в 2019 году и 2020 году была не менее 73 тысяч рублей.

Оформить пособие может один из родителей либо бабушка с дедушкой, которые теперь также имеют право уйти в отпуск по уходу за ребенком. Причем, находиться в нем члены семьи могут и по очереди, например, по полгода каждый. В случае рождения двойни и более детей взять отпуск при желании могут сразу два человека.