В Госдуме ждут реакции Генпрокуратуры на фейки о митингах 23 января

"Когда любой пользователь сети, даже анонимный, может запустить инфоповод, и его тиражируют, не проверяя подлинность, это прямая угроза информационной безопасности, - заявил председатель Комитета Александр Хинштейн. - Сегодня очень важно, чтобы каждый хотя бы минимально разбирался в азах информбезопасности, имел представление о фактчекинге".
Как уточнили в комитете, всего обнаружено 53 темы недостоверных сообщений. Каждая из них содержала от нескольких однотипных постингов в Сети до десятков.
Некоторые темы фейков:
- - якобы полиция разрешала применять огнестрельное оружие в отношении митингующих,
- - фейки о том, что в связи с митингами отключали интернет,
- - использование в сообщениях кадров протестов прошлых лет,
- - сообщения о "смерти" активистов в результате действий правоохранителей,
- - протестующие якобы подожгли Кремль,
- - фейки об использовании военных для подавления протеста,
- - сообщения о том, что в протестах якобы участвуют миллионы людей.
Наибольшая концентрация фейков была выявлена на платформе TikTok.
"Данный отчет депутаты Госдумы направят в Генпрокуратуру и Роскомнадзор для принятия мер реагирования. Будут также проработаны подходы к совершенствованию "антифейкового" законодательства", - сообщил Александр Хинштейн.
Комитет, среди прочего, намерен обсудить "участившиеся случаи, когда блогеры выдают себя за силовиков, демонстративно срывая погоны или заявляя об уходе со службы в знак протеста". Сейчас максимальное наказание за такое правонарушение (по статье о незаконном ношении форменной одежды) составляет 1,5 тыс. рублей с конфискацией формы. Глава комитета предложил усилить ответственность, если такое ношение сопровождается фейковыми заявлениями или действиями.
В комитете также отметили, что со всеми соцсетями без исключения выстроена эффективная работа по удалению вредоносного контента по требованию Роскомнадзора. Некоторые соцсети не дожидаются требований.