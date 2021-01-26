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26.01.2021 11:22
Рубрика: Власть

В Госдуме ждут реакции Генпрокуратуры на фейки о митингах 23 января

Текст: Татьяна Замахина
Комитет Госдумы по информполитике подготовил отчет о фейках в соцсетях, которые сопровождали несогласованные протестные акции в России 23 января. Документ будет направлен в Генпрокуратуру и Роскомнадзор для принятия мер реагирования. Кроме того, парламентарии могут ужесточить антифейковое законодательство - в частности, речь о наказании за случаи, при которых блогеры выдают себя за силовиков.

"Когда любой пользователь сети, даже анонимный, может запустить инфоповод, и его тиражируют, не проверяя подлинность, это прямая угроза информационной безопасности, - заявил председатель Комитета Александр Хинштейн. - Сегодня очень важно, чтобы каждый хотя бы минимально разбирался в азах информбезопасности, имел представление о фактчекинге".

Как уточнили в комитете, всего обнаружено 53 темы недостоверных сообщений. Каждая из них содержала от нескольких однотипных постингов в Сети до десятков.

Некоторые темы фейков:

  • - якобы полиция разрешала применять огнестрельное оружие в отношении митингующих,
  • - фейки о том, что в связи с митингами отключали интернет,
  • - использование в сообщениях кадров протестов прошлых лет,
  • - сообщения о "смерти" активистов в результате действий правоохранителей,
  • - протестующие якобы подожгли Кремль,
  • - фейки об использовании военных для подавления протеста,
  • - сообщения о том, что в протестах якобы участвуют миллионы людей.

Наибольшая концентрация фейков была выявлена на платформе TikTok.

"Данный отчет депутаты Госдумы направят в Генпрокуратуру и Роскомнадзор для принятия мер реагирования. Будут также проработаны подходы к совершенствованию "антифейкового" законодательства", - сообщил Александр Хинштейн.

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Комитет, среди прочего, намерен обсудить "участившиеся случаи, когда блогеры выдают себя за силовиков, демонстративно срывая погоны или заявляя об уходе со службы в знак протеста". Сейчас максимальное наказание за такое правонарушение (по статье о незаконном ношении форменной одежды) составляет 1,5 тыс. рублей с конфискацией формы. Глава комитета предложил усилить ответственность, если такое ношение сопровождается фейковыми заявлениями или действиями.

В комитете также отметили, что со всеми соцсетями без исключения выстроена эффективная работа по удалению вредоносного контента по требованию Роскомнадзора. Некоторые соцсети не дожидаются требований.

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