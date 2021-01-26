В Канаде предложили сажать туристов на карантин в отели за их счет

Власти Канады рассматривают возможность введения обязательного карантина в отелях для возвращающихся на родину из путешествий граждан. При этом стоимость проживания туристы будут обязаны полностью оплачивать из собственного кармана, сообщает Canadian Press.

Как заявил эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Торонто Эндрю Моррис, таким образом будет создано серьезное препятствие для отдыха за границей. "Люди просто не захотят проводить время на карантине в отеле за свой же счет", - отметил профессор, поддерживающий эту инициативу. По его мнению, для защиты страны от ввоза новых штаммов коронавируса необходимо использовать любые средства.

"Никто не должен сейчас уезжать в отпуск за границу. Если у вас есть такие планы, отмените их. И не бронируйте поездку на весенние каникулы", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В настоящее время в Канаде уже требуют от путешественников представить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение трех дней до пересечения границы, а по прибытии самоизолироваться на срок 14 дней. Из-за этих правил от международных поездок за три недели этого года отказались около 50 тысяч человек.