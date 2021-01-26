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Рубрика: В мире

В Канаде предложили сажать туристов на карантин в отели за их счет

Текст: Юрий Когалов

Власти Канады рассматривают возможность введения обязательного карантина в отелях для возвращающихся на родину из путешествий граждан. При этом стоимость проживания туристы будут обязаны полностью оплачивать из собственного кармана, сообщает Canadian Press.

Фото: iStock
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Как заявил эксперт по инфекционным заболеваниям из Университета Торонто Эндрю Моррис, таким образом будет создано серьезное препятствие для отдыха за границей. "Люди просто не захотят проводить время на карантине в отеле за свой же счет", - отметил профессор, поддерживающий эту инициативу. По его мнению, для защиты страны от ввоза новых штаммов коронавируса необходимо использовать любые средства.

"Никто не должен сейчас уезжать в отпуск за границу. Если у вас есть такие планы, отмените их. И не бронируйте поездку на весенние каникулы", - заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

В настоящее время в Канаде уже требуют от путешественников представить отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение трех дней до пересечения границы, а по прибытии самоизолироваться на срок 14 дней. Из-за этих правил от международных поездок за три недели этого года отказались около 50 тысяч человек.

В мире Северная и Центральная Америка Канада Пандемия коронавируса COVID-19

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