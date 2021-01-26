В Москве прошла встреча с Виктором Лошаком, автором книги "Наивные годы. Егор Яковлев и его газета" о газете "Московские новости" 1980-90-х и ее главном редакторе.

Виктор Лошак: Я никогда не собирался быть писателем. Эта книга, скорее, ответ на унизительно-насмешливую оценку перестройки и непонятную мне грусть по развалу СССР. Фото: Сергей Куксин

Для одних конец 1980-х - начало 1990-х стало временем обрушения, разгрома всего, что было нажито страной. Другие уверены, что рушилось то, что должно было, что мешало жить. Споры об этом и сегодня не утихли. Гость встречи актер Евгений Миронов, рассказывая о работе над спектаклем "Горбачев", признался, что выложенный в YouTube ролик с читкой фрагментов пьесы вызвал вал таких комментариев, что их нельзя произносить вслух.

Егор Яковлев был одним из тех, кто помог осуществить эти тектонические сдвиги. А книга и прошедший вечер стали попыткой объясниться: чем была значительна его работа. Яковлев собирал в "Московские новости", переформатированные из старой советской газеты в издание-рупор новых времен, журналистов из разных изданий. От журнала "Советское профтехобразование" до тех же "Известий", откуда в "МН" пришел Виктор Лошак: на Яковлева произвел впечатление его репортаж о беглом американском докторе Локшине. Многие из тех, кто работал с Яковлевым, пришли на эту встречу - и презентация книги легко перетекла в вечер воспоминаний. Юрий Рост вспомнил, что в сейфе Яковлева за годы работы собралась целая коллекция не подписанных им заявлений об уходе "по собственному". Дмитрий Якушкин, обозреватель "МН" во Франции и последний пресс-секретарь Бориса Ельцина, рассказал, как в конце 1980-х события в СССР интересовали самых рядовых европейцев, не исключая даже его парижского парикмахера.

Виктор Лошак подбрасывал все новые воспоминания. Было такое: зачитывали до дыр опубликованное только что "МН" письмо 10 главных эмигрантов "Пусть Горбачев предоставит нам доказательства". Первое интервью Лимонова советской прессе. Или рассказ английского журналиста Джона Рэтти о том, как он передавал на Запад подробности секретной речи Никиты Хрущева на двадцатом партийном съезде в Кремле. Вспомнил, как Яковлев заплакал, читая репортаж Лошака из Ленинакана, разрушенного землетрясением.

"Я никогда не собирался быть писателем, - признался Виктор Лошак. - Эта книга, скорее, ответ на унизительно насмешливую оценку перестройки и непонятную мне грусть по развалу СССР". И вспомнил слова автора польских экономических реформ Лешека Бальцеровича о том, как просто перейти от социализма к капитализму: нужно лишь разбить аквариум, выплеснуть воду и сварить рыбок. И вроде бы понятно, как вернуться обратно от капитализму к социализму: склеить аквариум, залить воду. Но что делать с рыбками?

Прямая речь

Из книги Виктора Лошака "Наивные годы. Егор Яковлев и его газета":

Фото: Архив "РГ"

"В перестройку журналист был самой авторитетной профессией в стране. Отвечая на вопрос о доверии, люди ставили нас на первое место. С другой стороны, как вспоминал "архитектор перестройки" Александр Яковлев, и власть чрезвычайно прислушивалась к медиа, а сам Горбачев "постоянно нуждался в отклике, похвале, поддержке, сочувствии и понимании, что служило топливом для его тщеславия, равно как и созидательных поступков".

Кредит доверия быстро исчерпался. И это была плата за общий романтизм и наивность. Те, кто вел страну, не вполне представляли контуры будущего, а сами мы, требуя рынка и свободы личности, не всегда понимали, насколько одни личности будут "свободнее" других и как это больно не совпадет с сидящей в сознании миллионов догмой о равенстве и социальной справедливости. Когда перестройка подошла к концу, оказалось, что разрушать могли многие, созидать - единицы. Не стоит отрицать: взлет "Московских новостей" и Егора Яковлева пришелся именно на этап расчистки стройплощадки".