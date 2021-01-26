Продолжающиеся последний месяц в Нидерландах протесты резко обострились и не думают затихать. То, что начиналось как локальные акции против жестких ограничительных мер по коронавирусу, фактически переросло в полномасштабные народные волнения. Только за минувшие сутки в стране арестовано 184 человека, в том числе несколько несовершеннолетних. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения различной степени тяжести, одному сломали ногу.

Огонь недовольства действиями властей охватил не только Амстердам, Эйндховен и Роттердам, но уже добрался до Алфен-ан-ден-Рейна, Гааги, Хертогенбоса и Хелмонда. Мятежники, как называют протестующих местная власть и пресса, мародерствуют, бьют витрины, грабят магазины поджигают автомобили. В ответ силы правопорядка без колебаний применяют все имеющиеся в арсенале средства подавления, но, похоже, это лишь усиливает противостояние.

Ряд городов ввели чрезвычайное положение, чтобы снять действующие юридические ограничения на применение силы со стороны правоохранителей. Но полиция Нидерландов, по всей видимости, не справляется с протестами. Как сообщает портал AD, сотрудники правоохранительных органов следят за организаторами акций в социальных сетях. Но те в последний момент меняют планы и маршруты, и это, жалуются в полиции, крайне затрудняет работу местным силовикам. Правоохранители также признали, что им банально не хватает рук, чтобы вести мониторинг соцсетей и анализ фото- и видеокадров, чтобы установить личности участников несанкционированных протестов. В ход пущены уже все имеющиеся у правоохранительных органов средства - от дубинок, водометов и слезоточивого газа, до спецназа, конной полиции и служебных собак. Один из полицейских в Роттердаме, оказавшись в окружении толпы, открыл предупредительный огонь в воздух из табельного оружия. В воскресенье в явно не представлявшую опасности девушку "метнули" струю из водомета с расстояния в несколько метров. В результате ее отбросило на бетонную конструкцию, и она получила серьезные травмы головы.

На фоне возникших у полиции трудностей среди местных политиков стали звучать более радикальные предложения по наведению порядка. Так, член парламента от национал-либеральной "Партии свободы" Йерун ван Вейнгаарден призвал наделить работников правоохранительных органов дополнительной защитой. Он за введение регулярных войск в города для разгона демонстрантов.

"Общество предъявляет высокие требования к сотрудникам полиции ради нашей безопасности. У них такой же общественный долг, как и у других социальных работников, поэтому мы также должны предоставить им такую же правовую защиту. Когда я вижу бунтующих подонков, марширующих мимо магазинов, больниц и вокзалов, я искренне ценю наших людей на передовой. И если этот подонок нападает на наших сотрудников, уместно только одно наказание - тюремное заключение", - заявил депутат.

Ряд городов ввели чрезвычайное положение, чтобы снять ограничения на применение силы со стороны полиции

Лидер "партии Свободы" Герт Вилдерс также обратился к премьеру Марку Рютте с требованием ввести армию прежде, "чем это насилие превратится в гражданскую войну". Недовольных действиями властей он назвал "отбросами", состоящими частично из иммигрантов. "Они не имеют ничего общего с Нидерландами. Они не разделяют наших ценностей", - написал Вилдерс на своей страничке в "Твиттере". В свою очередь, мэр Эйндховена Джон Йоритсма, не скрывая злости в интервью телеканалу GiDS, назвал протестующих "чистой мразью" и также призвал ввести войска.

Подобные призывы пока не нашли отклика у руководства Нидерландов, хотя в правительстве не исключают применение армии в нынешней ситуации. С таким намеком выступил министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус. По его словам, в случае необходимости "армия окажет помощь стране".