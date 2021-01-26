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Рубрика: В мире

Танки зовут на подмогу

В Нидерландах не стихают молодежные протесты против действий правительства. Власти не исключают применения армии
Текст: Алексей Чуриков
Российская газета - Федеральный выпуск № 15(8366)
Продолжающиеся последний месяц в Нидерландах протесты резко обострились и не думают затихать. То, что начиналось как локальные акции против жестких ограничительных мер по коронавирусу, фактически переросло в полномасштабные народные волнения. Только за минувшие сутки в стране арестовано 184 человека, в том числе несколько несовершеннолетних. По меньшей мере 10 полицейских получили ранения различной степени тяжести, одному сломали ногу.

Огонь недовольства действиями властей охватил не только Амстердам, Эйндховен и Роттердам, но уже добрался до Алфен-ан-ден-Рейна, Гааги, Хертогенбоса и Хелмонда. Мятежники, как называют протестующих местная власть и пресса, мародерствуют, бьют витрины, грабят магазины поджигают автомобили. В ответ силы правопорядка без колебаний применяют все имеющиеся в арсенале средства подавления, но, похоже, это лишь усиливает противостояние.

Фото: MARCO DE SWART/EPA
Более 150 человек задержаны во время беспорядков в Нидерландах

Ряд городов ввели чрезвычайное положение, чтобы снять действующие юридические ограничения на применение силы со стороны правоохранителей. Но полиция Нидерландов, по всей видимости, не справляется с протестами. Как сообщает портал AD, сотрудники правоохранительных органов следят за организаторами акций в социальных сетях. Но те в последний момент меняют планы и маршруты, и это, жалуются в полиции, крайне затрудняет работу местным силовикам. Правоохранители также признали, что им банально не хватает рук, чтобы вести мониторинг соцсетей и анализ фото- и видеокадров, чтобы установить личности участников несанкционированных протестов. В ход пущены уже все имеющиеся у правоохранительных органов средства - от дубинок, водометов и слезоточивого газа, до спецназа, конной полиции и служебных собак. Один из полицейских в Роттердаме, оказавшись в окружении толпы, открыл предупредительный огонь в воздух из табельного оружия. В воскресенье в явно не представлявшую опасности девушку "метнули" струю из водомета с расстояния в несколько метров. В результате ее отбросило на бетонную конструкцию, и она получила серьезные травмы головы.

На фоне возникших у полиции трудностей среди местных политиков стали звучать более радикальные предложения по наведению порядка. Так, член парламента от национал-либеральной "Партии свободы" Йерун ван Вейнгаарден призвал наделить работников правоохранительных органов дополнительной защитой. Он за введение регулярных войск в города для разгона демонстрантов.

"Общество предъявляет высокие требования к сотрудникам полиции ради нашей безопасности. У них такой же общественный долг, как и у других социальных работников, поэтому мы также должны предоставить им такую же правовую защиту. Когда я вижу бунтующих подонков, марширующих мимо магазинов, больниц и вокзалов, я искренне ценю наших людей на передовой. И если этот подонок нападает на наших сотрудников, уместно только одно наказание - тюремное заключение", - заявил депутат.

Ряд городов ввели чрезвычайное положение, чтобы снять ограничения на применение силы со стороны полиции 

Лидер "партии Свободы" Герт Вилдерс также обратился к премьеру Марку Рютте с требованием ввести армию прежде, "чем это насилие превратится в гражданскую войну". Недовольных действиями властей он назвал "отбросами", состоящими частично из иммигрантов. "Они не имеют ничего общего с Нидерландами. Они не разделяют наших ценностей", - написал Вилдерс на своей страничке в "Твиттере". В свою очередь, мэр Эйндховена Джон Йоритсма, не скрывая злости в интервью телеканалу GiDS, назвал протестующих "чистой мразью" и также призвал ввести войска.

Подобные призывы пока не нашли отклика у руководства Нидерландов, хотя в правительстве не исключают применение армии в нынешней ситуации. С таким намеком выступил министр юстиции и безопасности Фердинанд Грапперхаус. По его словам, в случае необходимости "армия окажет помощь стране".

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