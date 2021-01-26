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26.01.2021 16:28
Рубрика: Экономика

В РФ увеличивают производство респираторов с высокой степенью защиты

Текст: Светлана Ментюкова

Один из старейших в России производителей средств защиты органов дыхания "Кимрская фабрика имени Горького" (Тверская область) запустила новую линию по производству респираторов мощностью 4 млн респираторов в месяц. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Фото: iStock
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Как уточняется в сообщении, это крупнейшая в РФ линию по производству медицинских респираторов. Новая линия позволяет производить 180 тысяч респираторов в сутки (около 4 млн в месяц) при стандартной работе предприятия в две смены.

"Сегодня предприятия, которые выпускают респираторы, загружены в среднем на 70% - это хороший показатель. С учетом той линии, которую мы запустили на Кимрской фабрике им. Горького, пиковые суточные мощности по производству респираторов в России превысили 650 тысяч штук. Благодаря этому формируются возможности по выходу и на новые рынки", - подчеркнул замминистра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов, слова которого приводятся в сообщении.

Инвестиции в расширение производства были сделаны кимрской фабрикой с помощью Фонда развития промышленности (ФРП), отмечается в сообщении. В мае 2020 года на запуск нового производства Фонд предоставил предприятию льготный заем по программе "Противодействие эпидемическим заболеваниям" в размере 81 млн рублей под 1% годовых.

"С начала пандемии мы на 60% увеличили объемы производства, в мае 2020 года запустили новую линию по выпуску респираторов СПИРО-400 и сейчас открываем еще одну - самую производительную в стране. Это стало возможным благодаря быстрому предоставлению займа ФРП", - отметил гендиректор АО "Кимрской фабрики им. Горького" Игорь Жохов.

В сообщении уточняется, что на новой линии изготавливают медицинские и промышленные респираторы "СПИРО-1000" класса защиты FFP2 (средний) и FFP3 (высокий). Они способны защитить от бактерий, вирусов, пыли и других аллергенов с эффективностью до 98%. Предприятие планирует поставлять респираторы в лечебные учреждения, аптечные сети и на крупные промышленные предприятия.

По данным Минпромторга российская промышленность, без учета вновь введенных в строй мощностей, имеет возможности по выпуску суточного объема более 30 тысяч единиц респираторов.

"Кимрская фабрика имени Горького" основана в 1925 году и сейчас является ведущим предприятием России по выпуску средств индивидуальной защиты органов дыхания. На фабрике изготавливают более 140 моделей респираторов различного дизайна, строения и фильтрующей эффективности, в том числе широко используемый работниками предприятий атомной отрасли респиратор для защиты от радиоактивных аэрозолей "Лепесток", который применяли еще при аварии на Чернобыльской АЭС.

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