В России началась разработка новейшего истребителя-перехватчика, способного выполнять задачи даже в космосе.

О начале реализации этого амбициозного проекта сообщили в госкорпорации "Российские технологии". Там заявили, что "проект перспективного авиационного комплекса дальнего перехвата под условным обозначением "МиГ-41" находится на стадии опытно-конструкторских работ".

Эти работы в итоге должны завершиться созданием прототипа самолета нового поколения.

Пока о разработке известно немного. В корпорации "МиГ" сообщалось, что новый перехватчик - не глубокая модернизации стоящего на вооружении МиГ-31, а абсолютно новый самолет.

В нем будут реализованы самые современные технологии, которые позволят самолету выполнять задачи даже в космосе, а в перспективе - летать автономно, без человека.

Российское экспертное сообщество считает, что новейший перехватчик будет сверхманевренным.

Он сможет достигать 25-30 км по высоте, а его скорость составит около 4 Махов (около 5 тысяч км/ч). Причем двигатели смогут работать на таких скоростях без применения форсажа. Кроме того, под новый самолет, вероятно, создадут ракету, которая сможет поражать гиперзвуковые цели. По мнению западных аналитиков, технологии, используемые в новом самолете, позволят МиГ-41 угрожать вражеским спутникам на низких орбитах.