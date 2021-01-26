В России от гриппа уже привились 59% граждан

В связи с подготовкой к эпидемиологическому сезону по гриппу и ОРВИ 2020-2021 годов в России привито 85,9 млн человек или 59% от общей численности населения страны. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

"На третьей неделе 2021 года недельные пороги заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) по совокупному населению были превышены в 12 субъектах РФ и 9 центральных городах без превышения эпидемического порога по субъекту в целом", - говорится в сообщении санитарной службы.

Там также отмечается, что среди детей возрастной группы от 0 до 2 лет превышения недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ не зарегистрировано. Незначительное превышение недельных эпидемических порогов зафиксировано специалистами Роспотребнадзора в возрастных группах 3-6 лет - в одном субъекте РФ, также в одном регионе зарегистрировано превышение в возрастной категории 7-14 лет.

"Среди лиц старше 15 лет недельные эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 48 субъектах РФ", - уточняется в сообщении. Там также указывается, что за третью неделю года было обследовано 9 477 человек с признаками ОРВИ (всего 68 860 исследований). Доля положительных результатов, отметили в службе, составила 2,1% от общего числа исследований.

Роспотребнадзор также обращает внимание, что, по данным Flu News Europe, активность вирусов гриппа в странах Европы остается на межэпидемическом уровне. Так, говорится в сообщении российского санитарного ведомства, в 5 странах Европейского региона (Азербайджан, Дания, Португалия, Словакия, Великобритания) регистрируются спорадические случаи гриппоподобных заболеваний.