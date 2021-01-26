В шведском зоопарке усыпили больную коронавирусом тигрицу

В зоопарке города Бурос на западе Швеции усыпили 17-летнюю тигрицу Настасью, заболевшую коронавирусом. Об этом 26 января сообщает шведский телеканал SVT.

Несколько дней назад Настасья почувствовала себя плохо, потеряла аппетит. У зверя в силу преклонного возраста был ряд заболеваний, течение которых усугубил коронавирус, поэтому руководство зоопарка приняло решение усыпить зверя.

Также коронавирус диагностирован у самца тигра и у двух львов в том же зоопарке, однако их состояние значительно лучше.

Как утверждает шведский государственный эпизоотолог (ветеринарный эпидемиолог) Карл Столь, это первый случай заболевания кошачьих коронавирусом в Швеции.

Есть подозрение, что животные заразились от людей, поскольку у нескольких работников зоопарка, в том числе и ухаживающих за кошачьими, был диагностирован Covid-19.

Весной 2020 года 4-летняя малазийская тигрица Надя заболела коронавирусом в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке.