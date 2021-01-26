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26.01.2021 17:44
Рубрика: В мире

В шведском зоопарке усыпили больную коронавирусом тигрицу

Текст: Константин Волков

В зоопарке города Бурос на западе Швеции усыпили 17-летнюю тигрицу Настасью, заболевшую коронавирусом. Об этом 26 января сообщает шведский телеканал SVT.

Фото: iStock
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Несколько дней назад Настасья почувствовала себя плохо, потеряла аппетит. У зверя в силу преклонного возраста был ряд заболеваний, течение которых усугубил коронавирус, поэтому руководство зоопарка приняло решение усыпить зверя.

Также коронавирус диагностирован у самца тигра и у двух львов в том же зоопарке, однако их состояние значительно лучше.

Как утверждает шведский государственный эпизоотолог (ветеринарный эпидемиолог) Карл Столь, это первый случай заболевания кошачьих коронавирусом в Швеции.

Есть подозрение, что животные заразились от людей, поскольку у нескольких работников зоопарка, в том числе и ухаживающих за кошачьими, был диагностирован Covid-19.

Весной 2020 года 4-летняя малазийская тигрица Надя заболела коронавирусом в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке.

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